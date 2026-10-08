Răspuns din PNL, după invitația lui Grindeanu: „Nu, mulțumim!”

La scurt timp după ce Grindeanu a invitat PNL și UDMR la guvernare, un răspuns a venit din partea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan.

„Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim! PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR. De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid”, a scris Mureșan pe Facebook.

După ce a discutat joi cu premierul desemnat Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a condiționat intrarea la guvernare a PSD de prezența PNL și UDMR în majoritatea parlamentară care să susțină cabinetul Luca Niculescu.

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a afirmat președintele PSD într-o conferința de presă.

În răspunsul său către PSD, Siegfried Mureșan amintește că PSD a doborât prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan și nu a votat pentru guvernul propus de PNL-USR-UDMR în care el era propunerea de prim-ministru.

„PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice.

România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide”, conchide Mureșan.

Premierul desemnat Luca Niculescu va merge astăzi și la sediul PNL pentru a discuta cu liberalii despre formarea guvernului.

Desfășurarea în timp real a negocierilor pentru formarea guvernului poate fi urmărită în LIVETEXTUL HotNews.