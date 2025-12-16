Răspunsul dat de CSM unui fost europarlamentar care a cerut lămuriri privind plângerea penală depusă de instituție împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Vlad Gheorghe o acuză pe președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals, într-o postare pe Facebook în care invocă un răspuns primit de el de la CSM.

Vlad Gheorghe spune că a cerut lămuriri CSM după ce în urmă o lună instituția a depus o plângere la Parchetul General sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare” împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pentru afirmațiile despre pensiile magistraților făcute într-un interviu pentru Digi24.

El a solicitat, în scris, instituției conduse de judecătoarea Elena Costache „să precizeze cum au luat acea decizie, în condițiile în care nu existase nicio ședință a Consiliului în perioada respectivă” și să publice plângerea penală.

„Nu au nicio decizie luată în plenul CSM pentru depunerea plângerii penale”

Vlad Gheorghe spune că în răspunsul primit instituția nu clarifică în ce condiții s-a luat decizia formulării plângerii penale, făcând trimitere doar la conținutul comunicatului de presă publicat în 10 noiembrie pe site-ul instituției.

„Miroase a infracțiune la CSM”, scrie Vlad Gheorghe în postarea pe Facebook. „Practic, recunosc că am avut dreptate. Nu au nicio decizie luată în plenul CSM pentru depunerea plângerii penale. Răspunsul lor este penibil din punct de vedere juridic, pentru că se referă strict la comunicatul de presă, susținând că aș fi contestat comunicatul. Niciun răspuns despre cererea mea de publicare a deciziei în sine și nici despre vreo ședință a Consiliului în care s-ar fi decis așa ceva”, scrie Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar susține că președinta CSM, în calitate de semnatară a plângerii, este pasibilă de abuz în serviciu, fals și instigare la uz de fals, „pentru că nu putea semna ceva ce CSM nu a decis niciodată și nu trebuia să comunice public ceva ce nu a existat”.

Solicitarea lui Vlad Gheorghe a fost încadrată de CSM drept plângere prealabilă împotriva comunicatului de presă, potrivit documentului publicat de fostul europarlamentar, și a fost respinsă ca fiind inadmisibilă.

„Comunicatul de presă reprezintă un instrument utilizat de Consiliu exclusiv în scopul informării publicului”, notează CSM în răspunsul transmis lui Vlad Gheorghe.

Instituția nu face nicio referire la plângerea penală despre care fostul europarlamentar susține că a cerut lămuriri.