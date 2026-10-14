Răspunsul Kremlinului la acuzațiile că a încălcat armistițiul energetic impus de Donald Trump

„Ce s-a anunțat? Care este aria de aplicare a armistițiului energetic și ce înseamnă acesta?”, a replicat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, când un jurnalist a întrebat despre atacarea unor centrale electrice ucrainene în ciuda armistițiului, potrivit agenției de stat Tass.

Președintele american Donald Trump a anunțat pe 9 octombrie, într-o postare pe Truth Social, că a fost instituit „un armistițiu energetic” între Rusia și Ucraina, agreat de ambii beligeranți.

Ucrainenii au acuzat în repetate rânduri că rușii au încălcat armistițiul și au lovit infrastructura energetică. Miercuri dimineață, inclusiv rușii au recunoscut că au lovit centrale electrice. Ministerul Apărării din Rusia a publicat o listă cu țintele din Ucraina care au fost lovite în timpul nopții. Lista includea centrale electrice.

Ca urmare a acestor atacuri, Peskov a fost întrebat în conferința de presă zilnică dacă acest lucru înseamnă că armistițiul energetic despre care au discutat SUA nu este acceptabil pentru Rusia.

„Ce s-a anunțat? Care este perimetrul armistițiului energetic și ce înseamnă acesta? A fost precizat acest lucru?”, a întrebat purtătorul de cuvânt al Kremlinului. După ce a primit un răspuns negativ de la jurnalist, acesta a continuat: „Aveți perfectă dreptate. Prin urmare, se continuă lucrările în această direcție.”

Ce spunea Trump despre armistițiu

„Cu efect imediat a intrat în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu-l încălcați”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social făcută pe 9 octombrie.

Trump a cerut de mai multe ori Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești și l-a atacat pe Zelenski căruia i-a transmis că „ar face bine să se oprească naibii” din atacuri.

Mesajul lui Trump a venit la o zi după anunțarea unui controversat acord între Moscova și Washington privind achiziționarea masivă de motorină rusească, achizițiile ajungând la 3.000.000 de tone.

Zelenski a criticat acordul ruso-american drept o „decizie slabă” din partea Statelor Unite și o oportunitate profitabilă pentru Rusia de a-și reface rezervele de lichidități și de a-și finanța războiul.