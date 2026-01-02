Răspunsul lui George Clooney pentru Donald Trump, după ce liderul SUA l-a atacat pentru că a obținut cetățenia franceză

Președintele american Donald Trump i-a numit pe George Clooney și pe soția sa, Amal, „doi dintre cei mai proști analiști politici din toate timpurile” după ce au obținut pașapoarte franceze, potrivit The Guardian.

George Clooney a reacționat la declarațiile făcute de președintelui SUA care a criticat decizia Franței de a-i acorda actorului și familei lui cetățenie franceză. Referindu-se la alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie 2026, Clooney a declarat pentru Hollywood Reporter: „Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie.”

Alegerile intermediare din Statele Unite din noiembrie 2026 se desfășoară la jumătatea celui de-al doilea mandat al președintelui Trump și vor determina controlul asupra Congresului SUA pentru următorii doi ani. Recent, liderul de la Casa Albă a recunoscut că partidul său riscă să piardă alegerile legislative.

Trump, a cărui administrație a susținut partidele anti-imigrație din Europa, a scris în noaptea de Revelion pe Truth Social un mesaj despre obținerea cetățeniei franceze de către George și Amal Clooney. El a numit obținerea cetățeniei o „veste bună” pentru că sunt „doi dintre cei mai proști prezicători politici din toate timpurile”.

„Au devenit oficial cetățeni ai Franței, care, din păcate, se confruntă cu o problemă gravă de criminalitate din cauza gestionării foarte proaste a imigrației, foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o cu adormitul Joe Biden”, a transmis Trump.

„Vă amintiți când Clooney l-a părăsit pe Joe în timpul unei strângeri de fonduri doar pentru a trece de partea altei candidate de top, Jamala(K!)?”, a continuat el.

În opinia liderului de la Casa Albă, „Clooney a primit mai multă publicitate pentru politica sa decât pentru filmele sale puține și mediocre. Nu era deloc o vedetă de cinema, era pur și simplu un tip normal care se plângea constant de bunul simț în politică”.

Clooney, în vârstă de 64 de ani, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi la începutul acestei luni, după ce au locuit ani de zile într-o proprietate din sudul Franței. Câștigătorul premiului Oscar a lăudat legile franceze privind confidențialitatea, care i-au protejat familia de intruziunea mass-media internaționale, precum și posibilitatea de a-și crește copiii în afara Hollywoodului.