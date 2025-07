Răspunsul lui Nicușor Dan întrebat dacă e de acord să se cumuleze în continuare pensia cu salariul în sistemul public

Președintele României spune că „sunt multe lucruri de analizat” și că „există o ierarhie de priorități”. Este răspunsul său când a fost întrebat de reporterul HotNews, în conferința de presă de luni, care este opinia sa despre interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sistemul public.

Întrebarea HotNews: Domnule președinte, una dintre temele care se discută intens în societate și în pachetul doi de redresare a bugetului este interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sistemul public. Care este opinia dvs: lăsăm, ca societate, ca până acum, ca cineva care ia pensie publică să se poată angaja în sistemul public sau renunțăm la cumulare?

„Nu am o opinie, mărturisesc că nu am… Există două componente: una juridică: dacă această interdicție ar fi constituțională, la aceasta nu am răspuns. Iar cealaltă economică. Nu am aprofundat și nu dau un răspuns”, a afirmat Dan.

Reporterul HotNews a insistat și l-a întrebat pe Nicușor Dan despre generalul Lucian Pahonțu, șeful SPP, care cumulează pensia cu salariul.

„Rămân dator cu răspunsul când o să am opinii pro și contra. Sunt multe lucruri de analizat, e o ierarhie de priorități”, a răspuns Nicușor Dan.