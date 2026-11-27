Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că la nivelul Guvernului „există o intenție” de majorare a pensiilor, dar a evitat să dea un răspuns direct atunci când a fost întrebat dacă poate garanta în acest moment că pensiile vor crește de anul viitor.

Întrebat de reporteri, vineri, într-o conferință de presă în care a prezentat raportul privind starea finanțelor publice, dacă se așteaptă să fie remaniat în cazul în care nu vor fi găsiți banii necesari pentru majorarea pensiilor, Nazare a răspuns: „Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine, în calitatea mea de ministru al Finanțelor”.

„Asta fac de când am avut onoarea să fiu desemnat aici. Cred că acesta e indicatorul pe care sunt evaluat. Nu am cunoștință de o astfel de intenție”, a continuat oficialul.

„Există o intenție de a interveni asupra pensiilor”

Când a fost întrebat dacă poate garanta că vor crește pensiile, ministrul de Finanțe a spus că „există această intenție”.

„Există mai multe modalități pe care le studiem. În momentul când vom avea toate cifrele pe masă în Guvern și vom aproba proiectul de lege, în acel moment vom ști exact care e și anvelopa și cum acționăm în acest sens. Este o decizie politică, pe care o iau atât liderii, miniștrii și primul ministru. În momentul ăla, vă pot spune care este decizia și care este impactul”, a adăugat el.

Tot vineri, într-un interviu acordat Digi24, ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, afirmase că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, însă procentul de majorare urmează să fie stabilit de Guvern.

În conferința sa de presă, Alexandru Nazare a spus că răspunsul la întrebările legate de pensii va veni „la finalul discuției despre buget”.

„Toate deciziile legate de acțiunile importante din bugetul pe 2027 se stabilesc în momentul aprobării acestui document în Guvern, moment pe care noi îl estimăm undeva în a doua, a treia săptămână din decembrie, în funcție de calendar. Deci în acel moment vom ști ce decizii luăm pe fiecare speță în parte. Evident că intenția acestui Guvern, exprimată prin programul de guvernare și prin vocea primului ministru, nu o dată, de mai multe ori, a fost suficient de clară, că există o intenție, o dorință de a interveni asupra pensiilor, datorită faptului că un număr de ani această anvelopă a fost înghețată”, a mai declarat el.