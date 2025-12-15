Răspunsul ministrului Justiției întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze ca urmare a protestelor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat că a transmis un mesaj sistemului judiciar după apariția documentarului Recorder: „Faceți ordine, lămuriți lucrurile, verificați toate cele care sunt semnalate, hai să aflăm adevărul și luați măsurile necesare în conformitate cu competențele”, potrivit unei declarații oferite pentru Digi24.

Întrebat dacă președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze ca urmare a protestelor, Marinescu a replicat că este o decizie personală.

„Eu sunt ministrul Justiției, (…) întotdeauna am exprimat puncte de vedere echilibrate și în limitele competențelor mele. Eu nu pot spune că cineva trebuie să demisioneze sau nu. După cum știți, demisia este un act personal pe care oricine și-l asumă în raport cu evaluarea pe care o facem”, a precizat Radu Marinescu.

Apelul unei judecătoare

După apariția documentarului Recorder „Justiție Capturată”, circa 900 din sistemul judiciar au semnat o scrisoare prin care anunță că se solidarizează cu profesioniștii care „au avut curajul să sesizeze problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”.

Duminică, într-un interviu pentru Recorder, judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a spus că „Lia Savonea trebuie să plece din magistratură”.

Raluca Moroșanu este judecătoarea care a luat cuvântul înainte de o conferință de presă a conducerii Curții de Apel București și a spus că se solidarizează cu colegul Laurențiu Beșu care a depus mărturie în documentarul „Justiție capturată” și confirmă.

Întrebată de Recorder dacă este puterea Liei Savonea atât de mare, Raluca Moroșanu a răspuns: „Oamenii, unii, cred că, având aceste relații în politică, poate să le asigure în continuare pensii, salarii, că va interveni și va rezolva aceste lucruri, care ne dor pe toți”.

„Stilul dumneaei de comunicare este atât de agresiv, să zic, încât unii se sperie, iar alții devin la fel ca ea. Odată ce dispare doamna Savonea, cei pe care i-ați văzut, care sunt în jurul dumneaei, se vor speria. Se vor speria, nu vor mai avea spatele asigurat, să zic așa”, a continuat Moroșanu.

Lia Savonea, poziții cheie în sistemul judiciar din România, în ultimii 15 ani

Numele Liei Savonea apare și el în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, care conține mărturii ale unor magistrați care spun că în ultimii ani în conducerea Curții de Apel București au fost promovați judecători aduși de la alte instanțe din țară, pe filiere de putere.

Potrivit documentarului, în spatele promovărilor s-a aflat Lia Savonea, actuala președință a Înaltei Curți, care în ultimii 15 ani a ocupat poziții cheie în sistemul judiciar și care este indicată de mai mulți magistrați, citați în documentar, drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

În 2010, Lia Savonea a fost audiată de DNA pentru relații cu rețeaua PSD-istului Cătălin Voicu, iar apoi a fost respinsă de CSM din motive de integritate când a încercat să promoveze la Înalta Curte.

Pro și contra Savonea

Savonea a devenit membră a CSM, a închegat o majoritate anti-reformistă, susține documentarul Recorder. Ea a susținut modificările legislative promovate de PSD în vremea lui Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.

Există magistrați care susțin că, dimpotrivă, Lia Savonea a spart „legăturile vinovate” create de anterioarele conduceri ale justiției. Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara a susținut, după apariția documentarului Recorder, că se urmărește revenirea la sistemul de pe vremea Laurei Kovesi.

În schimb, unii magistrați intervievați în documentar susțin că în rândul magistraților a fost instaurată o atmosferă de frică și există situații în care, dacă ai opinii contrare conducerii instanței, ajungi să fii verificat de Inspecția Judiciară, „care sigur îți va găsi ceva”.