Răspunsul șefei diplomației UE la scenariul unor lovituri americane în Iran: „Regiunea nu are nevoie de un nou război”

Șefa diplomației europene Kaja Kallas, a declarat joi, răspunzând la o întrebare legată de informațiile conform cărora președintele american Donald Trump ar analiza posibilitatea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de un nou război, relatează Reuters, AFP și EFE, conform Agerpres.

„Când vine vorba de atacuri, cred că regiunea nu are nevoie de un nou război”, a afirmat Kallas, după o reuniune a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

În ceea ce privește decizia miniștrilor de externe europeni de a include Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) din Iran pe lista UE cu organizații teroriste din cauza reprimării sângeroase a protestelor din Iran, Kallas a subliniat că această decizie plasează CGRI „la același nivel” cu Statul Islamic, Hamas, Hezbollah sau Al-Qaida, notează EFE.

„Cei care acționează prin teroare trebuie tratați ca niște teroriști”, a declarat Kallas.

Întrebată dacă această decizie implică faptul că UE ar sprijini o potențială intervenție militară americană împotriva Teheranului, șefa diplomației europene a afirmat că desemnarea Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă înseamnă că statele membre UE „incriminează orice activitate sau interacțiune cu organizația teroristă” și crește presiunea asupra acesteia, însă „în ceea ce privește atacurile, regiunea nu are nevoie de un nou război”, a subliniat ea.