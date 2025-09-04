Răspunsul șefului NATO după ce Moscova a transmis că respinge ideea de trupe occidentale în Ucraina: „De ce ne interesează? Nu Rusia decide”

Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit AFP.

„De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferințe de securitate la Praga.

Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.

Șeful NATO, Mark Rutte, a participat joi prin videoconferință la reuniunea de la Paris a „Coaliției voluntarilor”, formată din 31 de țări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.

La finalul summitului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său francez Emmanuel Macron au anunțat că 26 de state s-au angajat să ofere garanții de securitate „în formate diferite” pentru Ucraina. În perioada următoare, statele respective își vor coordona eforturile de ajutorare a Kievului.

Rusia respinge ideea ca trupe străine de menținere a păcii să asigure un acord de încetare a focului sau de pace în Ucraina, a transmis joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agențiile ruse de presă.

„Rusia nu intenționează să discute intervenția străină în Ucraina, care este fundamental inacceptabilă și subminează toată securitatea, sub orice formă sau format”, a spus Zaharova.

Replica purtătoarei de cuvânt a MAE rus a venit în urma anunțului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a unor garanții de securitate post-conflict.

Moscova a respins deja desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, numind-o „intervenție militară străină”.