„Rasputinul lui Putin” susține că rușii sunt spionați prin aparatele electrocasnice și le spune „patrioților cinstiți” cine este „Diavolul”

Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, îi critică pe cei care se plâng de aplicația de mesagerie susținută de stat, numită Max, subliniind că „orice gadget este un sistem de control total” iar cele din Vest „sunt controlate de serviciile secrete occidentale”.

Potrivit lui Dughin, care figurează pe listele de sancțiuni ale SUA, Uniunii Europene, Marii Britanii și Canadei, „patrioții cinstiți” nu trebuie să-și țină secrete legăturile și locurile pe care le frecventează și nici să se teamă că sunt urmăriți de FSB, relatează publicația independentă rusă The Moscow Times.

„Dacă suntem patrioți cinstiți, dacă suntem de partea statului și a poporului, ce secret vrem să păstrăm? De ce ne temem? Ce locuri vizităm sau ce legături vrem să ascundem de ochii curioși?”, se întreabă Dughin.

Cetățenii ruși ar trebui să îi considere pe reprezentanții structurilor de forță din Rusia, Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul de Investigații, Serviciul Federal de Securitate, Garda Națională și Procuratura, ca pe „mesageri ai fricii lui Dumnezeu”.

„Pentru un rus, FSB este al nostru. Aceștia sunt cei care răspund pentru țara noastră și pentru viața noastră. Băieții nu ies din Ucraina, mor, prind dușmanii interni, își riscă viața”, a scris Dughin pe contul său de Telegram.

De asemenea, el mai afirmă că, în opinia sa, rușii sunt deja supravegheați de aparate electrocasnice, în special de râșnițe de cafea și prize. „Și vor fi din ce în ce mai multe. Întrebarea este cine va supraveghea – dușmanii sau ai noștri. Este timpul să ne luăm rămas bun de la demonizarea liberală a serviciilor speciale ruse”, a îndeamnat filosoful.

El susține că „încălcarea codului patriotului rus trebuie pedepsite cu o cruzime incredibilă”, fără a preciza ce prevede acest cod. Cine are „secrete față de FSB, este deja suspect”, mai afirmă ideologul lui Putin.

El mai afirmă că binele este reprezentat de „Dumnezeu, patrie, popor, familie, civilizație, demnitate” și răul de „diavolul, Occidentul, liberalismul, egoismul, trădarea și vulgaritatea”.

Alternativă la aplicațiile de mesagerie

Declarațiile lui vin la scurt timp după ce apelurile pe Telegram și Whatsapp au fost resctricționate în Rusia.

WhatsApp a declarat că Moscova încearcă să blocheze serviciile sale deoarece aplicația deținută de Meta oferă oamenilor dreptul la comunicații sigure și a promis că va continua să încerce să pună la dispoziție servicii criptate în Rusia, conform Reuters.

În schimb autoritățile ruse promovează aplicația Max, dezvoltată de compania VK (VKontakte), strâns legată de stat.

Cine este Alexandr Dughin

Anterior, Dughin declarat că Occidentul percepe Rusia ca pe principalul său dușman, deoarece Vladimir Putin reînvie valorile tradiționale și scoate țara de sub influența globală.

Tocmai acest lucru, în opinia sa, a provocat aversiunea „elitelor progresiste” occidentale față de liderul de la Kremlin.

De asemenea, Dughin a afirmat că în Rusia nu există nici parlament, nici democrație, ci de fapt a fost instaurată o monarhie condusă de Putin, care poate face tot ce vrea, notează The Moscow Times.

Dughin, numit adesea „Rasputinul lui Putin” sau „creierul lui Putin” de presa internațională, este autorul de facto al strategiei ucrainene a liderului rus. Este o voce proeminentă a propagandei ruse.

Kievul îl acuză de încălcarea integrității teritoriale și a inviolabilității Ucrainei și de apeluri publice la genocid. „În numeroasele sale discursuri și publicații tipărite, el a refuzat existența Ucrainei ca țară suverană și a cerut capturarea acesteia de către forțele ruse”, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Serviciul de Securitate a remarcat că Dughin a fost una dintre primele personalități publice ruse care a susținut public ocuparea Ucrainei și a justificat crimele de război comise pe teritoriul acesteia de la începutul invaziei pe scară largă.

De la începutul anilor 2000, el susține ideea de a crea o Uniune Eurasiatică, care ar trebui să includă toate țările fostei URSS. De altfel, una dintre principalele sale teorii este construită în jurul confruntării dintre Rusia și „Occidentul colectiv”. Mulți gânditori îl acuză pe Dughin că are, de fapt, opinii fasciste.