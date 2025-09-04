Răsturnare de situație: Bulgaria spune că avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat

Guvernul bulgar și-a schimbat joi declarația, clarificând că nu are dovezi că Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când aceasta a aterizat duminică pe un aeroport local, relatează Politico.

Anterior, UE anunța că a fost informată de autoritățile bulgare că avionul lui von der Leyen a fost bruiat în timpul zborului de duminică către Bulgaria.

„Putem confirma într-adevăr că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranță în Bulgaria. Am primit informații de la autoritățile bulgare că acestea suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferențe flagrante din partea Rusiei”, a anunțat luni un purtător de cuvânt al UE.

Însă joi, premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că avionul președintei Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, de tipul celor observate de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, le-a spus el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea s-a datorat consecințelor neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a negat, de asemenea, că există dovezi ale întreruperii semnalului GPS al zborului șefei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat joi Karadzhov, pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Ce s-a întâmplat cu avionul Ursulei von der Leyen

Luni, Financial Times a relatat că un avion închiriat de Comisie, aflat într-un tur al „statelor din prima linie” din Europa, ar fi pierdut accesul la semnalele GPS în timp ce se apropia de aeroportul bulgar Plovdiv.

Corespondentul care se afla la bordul avionului a scris că aeronava a aterizat folosind hărți pe hârtie și a citat un oficial care a declarat că a înconjurat aeroportul timp de o oră. Bruxelles-ul și Sofia s-au grăbit să dea vina pe Rusia, numind-o „ingerință flagrantă”. Incidentul a ținut prima pagină a ziarelor din toată Europa și a stârnit reacții din partea președintelui american Donald Trump, a secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a altor înalți oficiali.

Șefa Comisiei Europene a ajuns luni în România, unde s-a întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei, la baza „Mihail Kogălniceanu” din Constanța.