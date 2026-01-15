Cele patru ore care au înghețat Teheranul și dilema lui Trump din Biroul Oval: „E simpatic, dar nu știu dacă țara îl vrea”

Preşedintele SUA, Donald Trump şi-a exprimat incertitudinea cu privire la capacitatea prințului exilat Reza Pahlavi de a obţine sprijinul populaţiei iraniene pentru a prelua în cele din urmă puterea.

Într-un interviu exclusiv acordat Reuters în Biroul Oval, Donald Trump a făcut noi comentarii cu privire la situația din Iran, unde spațiul aerian a fost închis aproape cinci ore miercuri noapte, pe fondul îngrijorărilor legate de o posibilă acţiune militară între SUA şi Iran.

Președintele SUA s-a arătat reticent în a-şi acorda sprijinul deplin lui Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului, care a fost înlăturat de la putere în 1979.

„Pare foarte simpatic, dar nu ştiu cum s-ar descurca în propria ţară”, a spus Trump. „Şi încă nu am ajuns la acel punct. Nu ştiu dacă ţara lui i-ar accepta conducerea, dar dacă ar fi aşa, mie mi-ar conveni”.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a pus la îndoială capacitatea lui Pahlavi de a conduce Iranul, după ce săptămâna trecută a declarat că nu are intenţia să se întâlnească cu el. Asta în timp ce prințul Reza Pahlavi le-a transmis protestatarilor că „președintele Trump este gata să vă ajute”.

Ce a spus despre protestele din Teheran

Trump a spus că este posibil ca guvernul de la Teheran să cadă din cauza protestelor, dar că, în realitate, „orice regim poate eşua”. „Indiferent dacă va cădea sau nu, va fi o perioadă interesantă”, a spus el.

Într-un interviu acordat marți CBS News, președintele american Donald Trump a declarat că va lua „măsuri foarte dure” dacă Iranul va începe să-i spânzure pe protestatari, dar nu a dat mai multe detalii. „Dacă îi spânzură, veți vedea unele lucruri”, a spus Trump.

Miercuri, liderul de la Casa Albă a anunțat că i s-a spus că uciderile din cadrul represiunii guvernului iranian împotriva protestelor sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există planuri pentru execuții pe scară largă.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american, în Biroul Oval de la Casa Albă, în fața reporterilor. Informația „tocmai” ajunsese la el, a precizat președintele.

Întrebat cine sunt oamenii care i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.

Totuși, președintele american nu a exclus o eventuală acțiune militară a SUA, spunând că „vom urmări evoluția procesului”, înainte de a menționa că administrația de la Washington a primit o „declarație foarte bună” din partea Iranului.

În contrast puternic, liderul suprem Ali Khamenei a respins categoric avertismentele Washingtonului, etichetând protestatarii drept „vandali” aflați în slujba lui Donald Trump, în timp ce guvernul de la Teheran a amenințat cu represalii directe asupra bazelor militare americane din regiune în cazul oricărei intervenții și a subliniat că nu va ceda în fața tentativelor de destabilizare externă.

Declaraţiile președintelui american de miercuri au venit în contextul în care Trump a analizat o serie de posibile acţiuni împotriva Iranului, ca răspuns la reprimarea sângeroasă a protestelor antiguvernamentale, inclusiv posibilitatea efecturării unor atacuri militare.

Numărul morților în Iran în urma represiunii regimului se ridică la 2.571 de persoane, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, citată de The Guardian. Peste 18.100 de persoane au fost arestate.

