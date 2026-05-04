Răsturnare de situație pe frontul din Ucraina, pentru prima dată din 2024. Problemele Rusiei, expuse de Institutul pentru Studiul Războiului

Avansul Rusiei pe câmpul de luptă este în scădere de la sfârșitul anului 2025, pe fondul mai multor probleme operaționale cu care se confruntă forțele Kremlinului, spune raportul Institutului pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington.

Rusia a suferit o pierdere teritorială netă în luna aprilie pentru prima dată de la incursiunea Ucrainei în regiunea Kursk în 2024, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

ISW estimează că forțele Kievului au preluat controlul asupra a 116 kilometri pătrați în cursul lunii trecute, chiar dacă luptele au rămas intense.

Acest eșec al Rusiei marchează o schimbare posibil importantă, după luni de câștiguri minore, dar constante.

Progresul Rusiei pe câmpul de luptă este în scădere de la sfârșitul anului 2025, pe măsură ce contraatacurile ucrainene și problemele operaționale, inclusiv limitarea utilizării de către Rusia a serviciului Starlink și controlul mai strict al Kremlinului asupra aplicației Telegram, au agravat provocările de pe câmpul de luptă.

Datele arată o scădere bruscă a ritmului de avans. Forțele ruse au capturat aproximativ 1.443 de kilometri pătrați între noiembrie 2025 și aprilie 2026, sub cei 2.368 de kilometri pătrați capturați în aceeași perioadă a anului precedent.

Câștigurile zilnice au scăzut la aproximativ 2,9 kilometri pătrați la începutul anului 2026, față de aproape 10 kilometri pătrați la începutul anului 2025.

Este posibil ca factorii sezonieri să joace un rol important. Perioada în care dezghețul și ploile transformă terenul în noroi a încetinit de-a lungul timpului ofensivele. Cu toate acestea, ISW observă că și problemele structurale contribuie la această scădere.

Forțele ruse se bazează din ce în ce mai mult pe tactici de infiltrare, incursiuni ale unor unități mici în „zonele gri” disputate, mai degrabă decât pe asigurarea și menținerea controlului asupra teritoriului. Aceste operațiuni pot crea aparența unui progres, dar adesea lasă zone în afara controlului ferm al Rusiei.

ISW estimează că Rusia a infiltrat sau a revendicat până la 1.716 kilometri pătrați în ultimele șase luni, dar a deținut ferm o suprafață semnificativ mai mică.

Analiștii spun că tactica ajută Moscova să susțină un discurs despre avansul constant pe front, mascând în același timp limitările de pe câmpul de luptă.

Între timp, au apărut probleme în campania aeriană a Rusiei.

Bloggerii militari au observat că, deși avioanele Suhoi Su-34 sunt echipate pentru a transporta mai multe bombe glisante, efortul este limitat de lipsa de avioane, echipaje de întreținere și personal instruit.

Unele voci pro-Kremlin avertizează, de asemenea, că atacurile nu sunt bine ierarhizate, muniția scumpă fiind adesea folosită împotriva unor ținte de mică importanță, iar misiunile se schimbă frecvent fără a se obține rezultate clare.