Răsturnare de situație privind DOGE, departamentul creat cu dedicație pentru Elon Musk. Ce arată ordinul semnat de Trump

Ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump privind înființarea DOGE, departamentul pentru eficientizarea guvernului ce urmează să fie condus de Elon Musk, arată două modificări majore față de ceea ce a fost anunțat în public, relatează CBS News și Business Insider.

Donald Trump a anunțat pe 11 noiembrie, la doar câteva zile după victoria sa la alegerile prezidențiale, că Musk și Vivek Ramaswamy, un om de afaceri care a încercat să obțină nominalizarea Partidului Republican la scrutinul pentru președinție, vor conduce împreună un nou departament, care va avea rolul de „a desființa birocrația guvernamentală” și de „a reduce reglementările în exces”.

„Vor deschide calea pentru ca administrația mea să desființeze birocrația guvernamentală, să reducă reglementările în exces, să reducă cheltuielile inutile și să restructureze agențiile federale”, a subliniat atunci Trump. El a precizat de asemenea că, deși noul organism se va numi „Departament” (la fel ca portofoliile din guvernul american – Departamentul Apărării, Departamentul Comerțului, etc.), el va funcționa în afara cabinetului său, ca o comisie informală consultativă.

Analiștii au remarcat imediat că această formă de organizare nu îi va obliga pe Musk și Ramaswamy să își dea demisia de la conducerea companiilor lor sau să obțină confirmarea pentru funcția de co-președinte al DOGE din partea Senatului american, cum se întâmplă în cazul membrilor cabinetului nominalizați de președinte.

Trump aduce DOGE la Casa Albă

Musk și Ramaswamy au scris într-un editorial de opinie publicat în noiembrie de The Wall Street Journal că își propun să reducă costurile federale anuale cu 500 de miliarde de dolari, vizând „cheltuielile care nu sunt autorizate de Congres sau care sunt utilizate în moduri pe care Congresul nu le-a intenționat niciodată”.

Musk a plusat ulterior, afirmând că ținta de reducere a cheltuielilor va fi de două trilioane de dolari. În luna ianuarie el a dat însă înapoi în privința acestui obiectiv, admițând că DOGE nu va fi capabil probabil să reducă atât de drastic cheltuielile guvernului american.

Însă ordinul executiv semnat de Trump după ce a fost învestit în funcție luni stipulează că DOGE va fi integrat în cadrul ramurii executive, în loc să funcționeze ca o comisie externă consultativă. Ordinul mai specifică faptul că un birou deja existent al Casei Albe, numit U.S. Digital Service – un birou care se ocupă în principal cu îmbunătățirea site-urilor guvernamentale și a serviciilor IT – va fi redenumit U.S. DOGE Service.

Potrivit ordinului semnat de Trump, obiectivul DOGE va fi „implementarea Agendei DOGE a Președintelui, prin modernizarea tehnologiei și software-ului federal pentru a maximiza eficiența și productivitatea guvernamentală”.

Nicio referire la tăierea cheltuielilor federale

Ordinul prezidențial nu face referire la obiectivele menționate în public de Trump și Musk, precum reducerea cheltuielilor federale, diminuarea reglementărilor sau restructurarea agențiilor federale.

„Am fost dezamăgită să văd aria limitată de responsabilități pe care DOGE le are acum”, a declarat pentru Business Insider Romina Boccia, directorul de politici bugetare la Institutul Cato, de orientare libertariană. „Pe de altă parte, acest lucru ar putea însemna că va avea șanse mai mari să-și îndeplinească mandatul, deoarece este mai bine țintit”, a adăugat ea.

Totuși, atât CBS News cât și Business Insider, notează că absența unei mențiuni în ordin referitoare la reducerea costurilor guvernamentale nu înseamnă obligatoriu că DOGE nu se va ocupa și de aceste aspecte, pe lângă mandatul de a actualiza sistemele IT ale guvernului federal.

Decizia de a include DOGE în guvernul federal este „poate rezultatul sfaturilor oferite de avocații care consiliază DOGE și administrația dându-și seama că structura privată propusă pentru DOGE ar fi susceptibilă la provocări juridice”, a declarat pentru BI Caleb Burns, partener la firma de avocatură Wiley Rein. „Din perspectiva lor, ar putea fi un rău necesar pentru a evita o luptă în instanță”, a speculat acesta.

Înființarea DOGE a fost atacată deja în justiție de mai multe organizații civice din Statele Unite.

Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a departamentului, a precizat de asemenea într-un comunicat remis la doar câteva ore după ce Trump a depus jurământul de președinte că Vivek Ramaswamy, care trebuia să conducă departamentul alături de Musk, nu va mai fi co-președinte al DOGE.