DOGE, „departamentul eficienței” condus de Elon Musk, contestat în instanță de mai multe organizații civice imediat după înființare

Elon Musk, la Capitoliu, în așteptarea lui Donald Trump. FOTO: Kenny Holston/The New York Times / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat oficial crearea unui grup consultativ menit să propună reduceri drastice ale cheltuielilor și dimensiunii guvernului SUA, o decizie care a atras imediat procese ce îi contestă operațiunile, scrie Reuters.

Organismul – denumit Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală sau „DOGE” – este condus de Elon Musk, CEO-ul Tesla, și de Vivek Ramaswamy, fost candidat la președinție, și are obiective grandioase de eliminare a unor întregi agenții federale și de reducere a posturilor din guvernul federal.

„Pentru a restabili competența și eficiența guvernului nostru federal, administrația mea va înființa un nou Departament al eficienței guvernamentale”, a declarat Trump în discursul său inaugural de luni.

În ciuda numelui, comitetul nu este de fapt un departament oficial și are puțină putere oficială pentru a efectua orice reorganizare, cu atât mai puțin reducerile ambițioase propuse de Musk și Ramaswamy.

În orice caz, firma de avocatură National Security Counselors a intentat deja un proces la câteva minute după anunț, susținând că departamentul încalcă o lege din 1972 care reglementează comitetele consultative federale, scrie Reuters.

La fel au făcut și Asociația americană pentru sănătate publică, Federația americană a profesorilor și Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, o organizație civică.

O altă organizație, Public Citizen, împreună cu un sindicat care reprezintă angajații guvernului american, a intentat un proces în legătură cu statutul juridic incert al departamentului.

Felul în care va funcționa așa-numitul departament este neclar, iar jumătate din conducerea acestuia pare să își fi pierdut interesul chiar înainte ca Trump să preia funcția, notează Reuters.

Ramaswamy pare că părăsește DOGE deoarece se pregătește să candideze pentru funcția de guvernator al statului Ohio, a scris luni Politico, citând o persoană apropiată acestuia.

Comitetele consultative privind reducerea risipei guvernamentale sunt adesea anunțate cu mare fast și, de obicei, nu realizează mare lucru.

În 1982, președintele de atunci, Ronald Reagan, a anunțat crearea unui grup format din „experți remarcabili din sectorul privat” pentru a analiza cheltuielile executivului. Grupul a ajuns să își prezinte raportul cu 18 luni întârziere; majoritatea recomandărilor sale nu au fost niciodată puse în aplicare.