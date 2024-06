Război în Ucraina – ziua 819: Ucraina eliberează primii deținuți pentru a fi trimiși pe front / Ce spune Iohannis despre ideea ca România să cedeze o baterie Patriot / Zelenski: Un val puternic de lupte are loc în Donbas / Rusia spune că va redesena granițele de pe Marea Baltică

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.05.24 were approximately: pic.twitter.com/Uv7hGo5Kyn

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) May 22, 2024