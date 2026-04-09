Războiul din Orientul Mijlociu a dublat veniturile Rusiei din petrol

Președintele rus Vladimir Putin, fotografiat la un eveniment publicat organizat la Moscova pe 6 iulie 2025, FOTO: Mikhail Metzel / AFP / Profimedia

Rusia va vedea veniturile provenite din cea mai mare taxă individuală aplicată petrolului aproape dublându-se, până la 9 miliarde de dolari în aprilie, ca urmare a crizei petrolului și gazelor declanșate de atacul Statelor Unite și al Israelului asupra Iranului, potrivit calculelor realizate de agenția Reuters și publicate joi.

Calculul Reuters reprezintă una dintre primele dovezi concrete ale unui câștig neașteptat pentru Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

Conflictul declanșat pe 28 februarie a provocat cea mai gravă criză petrolieră din istorie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz – o rută prin care în mod normal tranzitează aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL) – după loviturile aeriene ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, ceea ce a împins cotațiile țițeiului Brent cu mult peste 100 de dolari pe baril.

Principala sursă de venit a Rusiei din vasta sa industrie de petrol și gaze se bazează pe producție. Taxa vamală aplicată exporturilor de țiței a fost eliminată de la începutul anului 2024, ca parte a așa-numitei „manevre fiscale extinse”, o reformă fiscală a sectorului desfășurată pe parcursul mai multor ani.

Potrivit calculelor Reuters, bazate pe date preliminare privind producția și pe prețurile petrolului, taxa pe extracția resurselor minerale aplicată producției de petrol din Rusia va crește în aprilie la aproximativ 700 de miliarde de ruble (9 miliarde de dolari), de la 327 de miliarde de ruble în martie. Veniturile sunt în creștere cu aproximativ 10% față de aprilie anul trecut.

Pentru întregul an 2026, Rusia a bugetat venituri de 7,9 trilioane de ruble din această taxă pe extracția resurselor minerale.

Cerere mare pentru exporturile energetice ale Rusiei

Prețul mediu al petrolului Ural din Rusia a crescut la 77 de dolari pe baril în martie, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023, potrivit datelor ministerului economiei de la Moscova.

Acesta a fost în creștere cu 73% față de nivelul de 44,59 dolari pe baril din februarie și peste pragul de 59 de dolari luat în calcul în bugetul de stat pentru acest an.

Kremlinul a declarat marți că există un număr foarte mare de solicitări pentru energia rusească din diverse regiuni, pe fondul unei crize energetice globale grave care zguduie fundamentele piețelor de petrol și gaze.

Totuși, există limite ale acestui câștig neașteptat pentru Rusia, iar economiști din interiorul țării au avertizat în mod repetat că anul 2026 ar putea fi unul dificil.

Ministerul finanțelor de la Moscova a anunțat miercuri că Rusia a înregistrat un deficit bugetar de 4,58 trilioane de ruble, echivalentul a 1,9% din Produsul Intern Brut.

De asemenea, atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești, menite să afecteze finanțele Moscovei, au contribuit la reducerea veniturilor și amenință să ducă la scăderi ale producției de petrol.

Dimensiunea acestui câștig neașteptat pentru Rusia va depinde, în cele din urmă, de rezultatul negocierilor pentru a transforma armistițiul dintre SUA și Iran într-un acord de pace durabil.