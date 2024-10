„Războiul” din TVR continuă. Cum răspunde jurnalista care a criticat conducerea, după ce a fost acuzată că face campanie pentru AUR

Ramona Săseanu, o jurnalistă de la TVR Craiova care a fost și șefa interimară a TVR în 2021, a criticat dur conducerea instituției, numindu-l pe președintele Dan Turturică „un turist” care cheltuie iresponsabil bani pe deplasări inutile. Într-un răspuns pentru HotNews, semnat de Direcția de comunicare a TVR, jurnalista e acuzată că e motivată politic să facă acuzații, însă aceasta neagă orice implicare politică.

„Doresc să clarific următoarele: nu am menționat niciodată vreo formațiune politică în declarațiile mele publice. Pe întreaga durată a campaniei electorale, precum și în perioada premergătoare acesteia, nu am pășit în sediul niciunei formațiuni politice din Dolj. De asemenea, subliniez că nu am intenția de a-mi construi o platformă electorală. Nu am candidat niciodată și nici nu am în plan să fac acest lucru la alegerile din 2024”, spune Ramona Săseanu, într-un răspuns pentru HotNews, după ce a fost acuzată oficial de TVR că a fost implicată în campania electorală a partidului AUR la alegerile locale.

Jurnalista, chemată în instanță în două dosare

Ramona Săseanu. Foto: TVR

Declarațiile ei vin după ce conducerea TVR a susținut, într-un comunicat public, că Săseanu are „o agendă publică și una personală” pentru care atacă instituția. Televiziunea spune că jurnalista este „subiectul mai multor acţiuni în răspundere patrimonială înaintate de SRTv Tribunalului Bucureşti”.

TVR precizează că este vorba de „decizii luate de doamna Săseanu, în perioada exercitării conducerii interimare, ce au fost sancţionate de instanţă şi care au generat prejudicii atât unor angajaţi ai SRTv, cât şi instituţiei”.

„Da, este adevărat că am fost chemată în instanță în două dosare, așa cum se poate verifica pe portaljust.ro. În aceste cazuri, prejudiciul total estimat este de 18.000 de lei, însă ceea ce este cu adevărat relevant pentru această situație este modul în care eu și alte trei colege am ajuns să fim considerate vinovate”, răspunde Săseanu, întrebată de HotNews. Ea susține că actuala conducere are „un mod în care angajații incomozi sunt «executați» la comandă”.

„Domnul Turturică încearcă să abată discuția de la problemele reale”

Jurnalista TVR Craiova mai spune că Dan Turturică, actualul președinte-director general al TVR, „încearcă să abată discuția de la problemele reale”, cu care instituția se confruntă și „să-și continue războiul personal pe care îl are și îl întreține cu mine de ani de zile”.

„Sunt nevoită să mă apăr constant în diverse situații delicate în care am fost pusă, doar pentru a-mi păstra locul de muncă, pe care îl am de peste 23 de ani”, a spus aceasta.

„Vă rog să faceți diferența între instituția pe care o reprezintă domnul Turturică și persoana fizică ce mă atacă și mă jignește în mod direct, folosind diverse tertipuri pentru a devia atenția de la subiectele importante care afectează buna funcționare a instituției”, mai spune Ramona Săseanu.

De ce o acuză conducerea TVR

Într-un răspuns pentru HotNews, semnat de Direcția de comunicare a TVR, instituția a acuzat-o pe jurnalista TVR Craiova că afirmațiile făcute de aceasta, într-o scrisoare adresată Comisiei pentru Cultură de la Camera Deputaților, sunt „calomnioase și au o motivație politică”.

„Având în vedere că doamna Săseanu s-a implicat activ în acest an în campania electorală derulată de filiala Dolj a partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) pentru alegerile locale, SRTv consideră că afirmațiile calomnioase pe care le lansează în spațiul public au o motivație politică, determinată de apropierea alegerilor şi de intenția de a-şi construi o platformă electorală”, a transmis TVR.

Ramona Săseanu a făcut acuzații grave la adresa conducerii TVR

Marți, 1 octombrie, Ramona Săseanu a adresat o scrisoare deschisă Comisiei pentru Cultură de la Camera Deputaților, în care expune o situație „extrem de gravă și fără precedent în care se află Televiziunea Română”.

A început prin a prezenta cifrele foarte slabe ale televiziunii, cu audiențele care rareori depășesc 0.0-0.1. „Am devenit irelevanți pentru public”, scrie fosta președintă în scrisoarea adresată deputaților.

De asemenea, în document, fosta șefă îl acuză pe actualul președinte al postului public, Dan Turturică, că cheltuie „în mod iresponsabil sau deficitar” bugetul TVR, și că alocă zeci de mii de euro anual din bugetul instituției pe deplasări în străinătate care nu ar avea legătură cu televiziunea.

În plus, președintele TVR urma să fie audiat marți, 1 octombrie, la Comisia de Cultură de la Camera Deputaților, însă, cu doar două ore înaintea întâlnirii, el a contramandat, a confirmat Iulian Bulai, președintele Comisiei, pentru HotNews.

Dan Turturică a transmis, pentru HotNews, că o va da în judecată pe Ramona Săseanu: „O bună parte din aceste afirmații vor face parte dintr-un proces de defăimare”.

