Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, arestat pentru 30 de zile. E acuzat de complicitate la dare de mită

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Răzvan Cuc, și omul de afaceri prin care acesta e acuzat că a încercat să îl corupă pe directorul Registrului Auto Român, au fost arestați preventiv, miercuri, pentru 30 de zile, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Răzvan Cuc a fost reținut încă de marți de DNA, după ce procurorii anticorupţie au efectuat percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni comise în acest an. Descinderi au avut loc atât la domiciliul lui Răzvan Cuc, cât şi la cel al unui om de afaceri, fiind investigate infracţiuni de dare de mită şi complicitate la dare de mită.

Fostul ministru și omul de afaceri sunt acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român (RAR), Cuc fiind cel care a intermediat discuțiile între omul de afaceri și directorul RAR.

Procurorii au documentat trei întâlniri între Răzvan Cuc și Mihai Alecu, ce au avut loc între septembrie și noiembrie 2025.

Fostul ministru l-a asigurat pe directorul RAR că ar urma să primească un procent de 6% din valoarea totală de 23 de milioane de lei a unui acord-cadru (adică peste 1,3 milioane de lei) pentru asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor, acord ce urma să fie reînnoit între instituţia publică şi societatea pe care o administra omul de afaceri Cătălin Bușe.

Acuzațiile DNA

Într-un comunicat oficial, DNA anunță că „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpații B.D.C., administrator al unei societăți comerciale și C.R.A., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită”.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii septembrie 2025, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23.000.000 lei cu TVA, ce are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie – noiembrie 2025, inculpatul B.D.C., beneficiind și de ajutorul inculpatului C.R.A., i-ar fi promis directorului general (martor în cauză) din cadrul Registrului Auto Român, cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru menționat anterior, ce urma să fie reînnoit între instituția publică și societatea al cărei administrator este primul inculpat.

Cei doi inculpați ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al R.A.R., pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare pentru desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de către participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului respectiv cu societatea administrată de inculpatul B.D.C., într-un timp cât mai scurt.

Inculpatul B.D.C. ar fi promis directorului general R.A.R. că suma respectivă de bani îi va fi remisă, în tranșe, la intervale de timp de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.”

DNA mai precizează că celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, iar în cursul zilei de miercuri, 17 decembrie 2025, ei vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.