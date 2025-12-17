Reacția CNA după scrisoarea semnată de peste 1.000 de jurnaliști, după atacurile la adresa Recorder din partea unor televiziuni

Consiliul Național al Audiovizualului a ieșit public într-un comunicat de presă și anunță că „analizează” emisiunile indicate de autorii scrisorii care se solidarizează cu Recorder după atacurile asupra redacției ca urmare a publicării documentarului „Justiție Capturată”.

Într-o scrisoare deschisă publicată miercuri, jurnaliștii mai multor redacții din România, reprezentanți ai societății civile și ONG-uri, denunță și condamnă atacurile lansate la adresa redacției Recorder de unele instituții ale statului și de unele televiziuni care „urmăresc promovarea unor teorii ale conspirației și discreditare”. Inițiatorii vorbesc de atacuri inclusiv din rândurile autorității judecătorești.

În textul scrisorii, semnatarii au cerut ca CNA să se autosesizeze „în cazul emisiunilor cu conținut dezinformativ care i-au vizat pe colegii noștri de la Recorder”.

În comunicatul transmis de CNA, instituția își reafirmă „rolul și angajamentul de a proteja libertatea de exprimare și libertatea presei, precum și dreptul publicului la o informare corectă și pluralistă”. Astfel, Consiliul a transmis că susține „ferm” presa din România, iar „investigațiile jurnalistice, inclusiv cele critice la adresa autorităților publice, reprezintă un element esențial al unei democrații funcționale”.

„CNA nu evaluează temeinicia probelor sau conținutul editorial al unei investigații, nu se substituie instanțelor de judecată și nu cenzurează jurnalismul de investigație. Rolul nostru este să verificăm modul în care serviciile media audiovizuale respectă obligațiile legale privind informarea corectă, prezentarea faptelor cu bună-credință, asigurarea pluralismului opiniilor și a dezbaterii echilibrate”, se arată în comunicatul citat.

„Am luat act de cererea jurnaliștilor”

Consiliul Național al Audiovizualului anunță și că „am luat act de cererea jurnaliștilor și analizăm emisiunile indicate, în limitele competențelor noastre”.

Instituția de reglementare a audiovizualului a explicat, însă, că poate interveni prin autosesizare sau în urma unor sesizări primite, dar este obligat să respecte proceduri formale, termene legale, dreptul la apărare al radiodifuzorilor și principiul proporționalității sancțiunilor.

În prezent, emisiunile reclamate în spațiul public ca fiind dezinformări la adresa Recorder sunt deja analizate, informează CNA.

„În același timp, CNA nu poate și nu trebuie să devină un «arbitru al adevărului» sau un instrument de sancționare a opiniilor incomode, indiferent de partea din care vin acestea”, mai subliniază instituția.

Peste 1.000 de persoane au semnat scrisoarea deschisă

