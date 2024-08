Reacția comentatorului TVR după medalia de bronz a lui David Popovici la 100 de metri: „Nici cu mașina nu puteai să-l oprești!”

David Popovici a obținut medalia de bronz în finala la 100 metri liber înot la Jocurile Olimpice de la Paris. Toate reacțiile, pe Golazo.ro.

Românul a luat medalia de bronz în finala de 100 metri liber înot de la Jocurile Olimpice. Victoria chinezului Pan Zhanle a smuls admirația comentatorului TVR, Emil Hossu Longin.

„David are medalie, David are medalie de bronz. Record mondial. 46.40, uluitor a înotat acest chinez. Ce seară, ce cursă. Nu-l bătea nimeni, nici cu mașina nu puteai să-l depășești. David Popivici cu medalie de bronz în cea mai rapidă cursă din istorie. Cum a înotat chinezul este de neimaginat. La ce cursă am fost martori. Primul record mondial la Jocurile Olimpice”, a spus în direct, comentatorul TVR Emil Hossu-Longin.

David Popovici obține medalia de bronz la 100m liber! A fost la o sutime distanță de argint și la o sutime de locul 4, scrie Golazo.ro. Chinezul Pan Zhanle a spulberat recordul mondial, 46.40! L-a îmbunătățit cu 4 zecimi.

Toate reacțiile, pe Golazo.ro.