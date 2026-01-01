Reacția fermă a Taiwanului după exerciţiile militare chineze și promisiunea de reunificare cu China făcută de Xi Jinping

„Poziţia mea a fost întotdeauna clară: să apăr cu fermitate suveranitatea naţională”, a transmis, joi, preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te.

De asemenea, liderul Taiwanului a declarat, într-un discurs televizat, că poziția sa este de a consolida apărarea naţională şi rezilienţa întregii societăţi, să pună în aplicare capacităţi de descurajare eficiente şi să construiască mecanisme de apărare democratice solide, potrivit AFP, citată de News.ro.

Preşedintele Lai a promis să „construiască un Taiwan mai sigur şi mai rezistent”. „În faţa escaladării ambiţiilor expansioniste ale Chinei, comunitatea internaţională observă cu atenţie dacă poporul taiwanez are determinarea de a se apăra”, a continuat el.

Sprijinul internaţional pentru Taiwan „nu a slăbit niciodată”, a mai afirmat Lai. „Nu numai că suntem indispensabili, dar suntem şi o forţă de încredere şi responsabilă în slujba binelui în comunitatea internaţională”, a adăugat el.

Mesajul său vine după ce forţele armate chineze au efectuat în jurul insulei, săptămâna aceasta, simulări de blocadă şi atacuri împotriva ţintelor maritime.

De asemenea, în mesajul său de Anul Nou, preşedintele chinez Xi Jinping a promis reunificarea Chinei şi Taiwanului.

China revendică Taiwanul, o insulă autonomă, ca parte a teritoriului său şi promite de mult timp că o va anexa, folosind forţa dacă va fi necesar.