Reacția Japoniei după ce China a anunțat cea mai dură măsură de până acum împotriva sa. Îngrijorări majore la Tokyo

Japonia a calificat miercuri drept „absolut inacceptabilă” interdicția impusă de China asupra exporturilor cu dublă utilizare, pe fondul amenințării iminente a unor restricții mai ample ce ar marca încă o escaladare a tensiunilor diplomatice între cele mai mari economii ale Asiei, transmite Reuters.

Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri, programe software sau tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare, inclusiv anumite minerale critice esențiale pentru fabricarea dronelor și a cipurilor.

Disputa diplomatică dintre Beijing și Tokyo a izbucnit la începutul lunii noiembrie a anului trecut, după ce prim-ministra japoneză Sanae Takaichi a a afirmat că un atac chinez asupra Taiwanului, insulă guvernată democratic, ar putea fi considerat o amenințare existențială pentru Japonia. China consideră Taiwanul parte a teritoriului său, o pretenție respinsă de Taipei.

Beijingul a reacționat furios și, deși Tokyo a încercat să aplaneze tensiunile, o serie de contramăsuri au făcut ca relațiile diplomatice dintre cele două țări să coboare la minimul ultimilor ani. Cea mai recentă și cea mai dură măsură de retorsiune de la izbucnirea conflictului a fost luată de China marțea aceasta, când a anunțat o interdicție asupra exporturilor de bunuri cu dublă utilizare către utilizatori militari din Japonia sau pentru orice scopuri care contribuie la consolidarea capacităților militare ale Japoniei.

„O măsură de acest fel, care vizează exclusiv țara noastră, diferă semnificativ de practicile internaționale, este absolut inacceptabilă și profund regretabilă”, a declarat miercuri principalul purtător de cuvânt al guvernului japonez, secretarul-șef al cabinetului, Minoru Kihara.

Acesta a refuzat în cadrul conferinței sale zilnice de presă să comenteze impactul posibil asupra industriei japoneze, afirmând că nu este încă clar ce articole vor fi vizate exact.

Indicele de referință Nikkei al bursei japoneze a scăzut cu aproximativ 1% miercuri, contrar tendinței de maxime istorice înregistrate de indicii de referință din Statele Unite și Europa.

Acțiunile marilor contractori militari Kawasaki Heavy și Mitsubishi Heavy s-au numărat printre cele mai afectate, cu scăderi de aproximativ 2%.

China amenință Japonia și cu interzicerea exporturilor de pământuri rare

China Daily, un ziar deținut de Partidul Comunist Chinez, a scris marți, citând „surse familiarizate cu subiectul” că Beijingul ia în considerare înăsprirea suplimentară a restricțiilor asupra exporturilor de pământuri rare către Japonia.

O astfel de măsură ar putea avea implicații ample pentru puterea manufacturieră japoneză, inclusiv pentru sectorul auto, unul cheie pentru economia țării insulare.

Japonia a încercat să își diversifice sursele de aprovizionare cu pământuri rare după ce Beijingul a restricționat exporturile acestor minerale în 2010, dar încă depinde de China pentru aproximativ 60% din importuri.

Analiștii din domeniu subliniază că, pentru unele pământuri rare grele, precum cele utilizate la magneții pentru motoarele vehiculelor electrice și hibride, Japonia este aproape complet dependentă de China.

Producătorul auto japonez Subaru a declarat că monitorizează îndeaproape situația, în timp ce alți producători, precum Toyota și Nissan, nu au comentat imediat.

Cât ar costa economia Japoniei o astfel de interdicție

O restricție de trei luni asupra exporturilor chineze de pământuri rare, similară celei din disputa din 2010, ar putea costa companiile japoneze 660 de miliarde de yeni (4,2 miliarde de dolari) și ar putea reduce Produsul Intern Brut anual al țării cu 0,11%, a scris miercuri într-o notă Takahide Kiuchi, economist la Nomura Research Institute.

O interdicție pe durata unui an ar reduce PIB-ul cu 0,43%, a adăugat el.

Cameron Johnson, partener senior la firma de consultanță în lanțuri de aprovizionare Tidalwave Solutions din Shanghai, a declarat pentru Reuters că guvernul de la Tokyo nu va rămâne probabil pasiv dacă interdicțiile impuse de Beijing vor începe să vizeze mai larg mediul de afaceri japonez.

„Dacă vor fi vizate entități civile sau comerciale japoneze, am putea vedea o reacție de represalii din partea Japoniei”, afirmă el.

Potrivit acestuia, astfel de măsuri de retorsiune ar putea viza domenii precum semiconductorii sau alte materiale de producție avansată de care China are nevoie pentru propriul lanț de aprovizionare.

Disputa dintre China și Japonia nu va fi soluționată probabil prea curând

Separat, China a lansat miercuri o anchetă antidumping privind importurile din Japonia de diclorosilan, o substanță chimică esențială pentru industria semiconductorilor, a anunțat ministerul comerțului pe site-ul său.

Analiștii compară ruptura de acum dintre cele două țări cu cea declanșată de decizia Japoniei din 2012 de a naționaliza insule disputate, care a provocat proteste anti-japoneze masive în China și a dus la suspendarea întâlnirilor dintre liderii celor două țări timp de doi ani și jumătate.

„Cred că această situație se va prelungi destul de mult”, a declarat marți într-un interviu televizat Keita Ishii, președintele Itochu Corp, una dintre cele mai mari case de comerț ale Japoniei.

Întrebat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă regulate, despre restricțiile de export impuse Japoniei, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe a reiterat furia Beijingului față de comentariile lui Takaichi privind Taiwanul.

„Îndemnăm partea japoneză să confrunte cauza de fond a problemei, să reflecteze asupra greșelilor sale și să retracteze declarațiile eronate”, a declarat Mao Ning.