Reacția Kremlinului după ce Trump l-a acuzat pe Zelenski că „blochează pacea” și l-a lăudat pe Putin

„Sunt de acord, într-adevăr aşa este”, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, când a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora Volodimir Zelenski este cel care blochează un potenţial acord de pace, şi nu Rusia.

„Preşedintele Putin şi partea rusă rămân deschise (la negocieri). Poziţia Rusiei este binecunoscută. Este binecunoscută negociatorilor americani, preşedintelui Trump şi conducerii regimului de la Kiev”, a continuat Peskov, potrivit News.ro.

De asemenea, el a declarat că Moscova îi va primi cu plăcere pe trimisul lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, la Kremlin pentru discuţii suplimentare privind Ucraina, odată ce va fi stabilită data vizitei.

Declarațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului vin în contextul în care președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, într-un interviu exclusiv acordat Reuters în Biroul Oval, că Vladimir Putin este gata să pună capăt invaziei Ucrainei, care durează de aproape patru ani.

„Cred că este gata să încheie un acord”, a spus Trump despre liderul rus. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a mai afirmat şeful Casei Albe. Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au rezolvat încă cel mai mare conflict terestru din Europa de după al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns: „Zelenski”.

În ultimele săptămâni, negocierile coordonate de Washington au pus accent pe garanțiile de securitate destinate Ucrainei după încheierea conflictului. Totuși, lideri europeni și-au exprimat scepticismul, avertizând că Vladimir Putin ar putea respinge termenii propuși. Procesul diplomatic a fost însă grav afectat luna trecută, după ce Moscova a acuzat Kievul de o tentativă de atac asupra reședinței prezidențiale ruse, acuzație respinsă categoric de oficialii ucraineni.