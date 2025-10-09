Reacția lui Nicușor Dan după ce s-a ajuns la un acord în Gaza. Laude la adresa lui Donald Trump

Preşedintele Nicuşor Dan salută acordul dintre Israel și Hamas pentru Gaza și apreciază că acesta „aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune ”.

„Salut cu căldură acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza”, a transmis, joi, președintele României, pe X.

Nicușor Dan a avut cuvinte de laudă la adresa președintelui SUA. „Apreciez eforturile și leadershipul valoros al președintelui @realDonaldTrump, precum și al Egiptului, Qatarului, Turciei și al tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în negocieri”, a scris el.

Președintele Dan a mai afirmat că acordul de pace „aduce speranţa atât de necesară pentru pace şi stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”.

Israelul și Hamas au declarat că au convenit asupra unui acord mult așteptat de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, care a provocat moartea a peste 67.000 de persoane, informează Reuters. Semnarea acordului este prevăzută să aibă loc joi la ora 12:00, ora Israelului (şi a României).

Ce prevede planul lui Trump pentru Gaza

Donald Trump a publicat săptămâna trecută o propunere în 20 de puncte pentru Gaza, iar miercuri a anunţat că atât Israelul, cât şi Hamas au subscris „primei faze” a planului. Cu toate acestea, nu este clar câte dintre cele 20 de puncte au fost acceptate de Hamas şi Israel, scrie Reuters, conform News.ro.