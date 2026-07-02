Reacția lui Siegfried Mureșan după demersul PSD la Parlamentul European: „Așa au făcut pe vremea lui Liviu Dragnea, așa fac și acum”

Vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan a transmis joi seară că se va discuta „cu plăcere” despre statul de drept în Parlamentul European, chiar dacă solicitarea vine de la PSD, partidul condus în această perioadă de Sorin Grindeanu, premier pe vremea în care PSD, condus de Liviu Dragnea, emitea OUG 13, notează News.ro.

„PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere. Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept. Aşa au făcut atunci, aşa fac şi acum”, a scris, joi seară, pe Facebook, vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan.

„Sunt convins că toţi actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea şi abuzurile lui, vor apăra şi în această perioadă orice abuz”, a adăugat el.

„Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc. Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13″, a mai scris vicepreşedintele PNL.

PSD a anunțat joi că a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) din Parlamentul European în legătură cu declarațiile recente ale PNL la adresa sistemului judiciar din România, a transmis partidul într-un comunicat de presă.

Delegația PSD din Parlamentul European a transmis joi că reprezentantul partidului în Comisia LIBE a cerut conducerii acestei comisii să analizeze declarațiile recente ale liderilor PNL în cadrul dialogului european privind statul de drept.

Potrivit PSD, solicitarea nu vizează deciziile instanțelor din România, ci reacțiile publice ale liberalilor după hotărârea Tribunalului București de a suspenda provizoriu deciziile prin care a fost convocat Congresul PNL.

Tribunalul București și CSM acuză presiuni din partea PNL

Miercuri, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă.

Acțiunea din instanță a fost inițiată de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.

PNL a reacționat, după decizia Tribunalului București, și printr-un comunicat de presă în care a condamnat implicarea instanței în conflictul intern al partidului.

„Este o decizie fără precedent, care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit căreia orice secție nou-înființată are nevoie de avizul CSM”, au transmis ieri liberalii.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii, președintele Tribunalului București și președinții curților de apel au acuzat PNL de „atacuri absolut inacceptabile la adresa instanțelor”.