Reacția Melindei Gates la dosarele Epstein care îl menționează pe fostul ei soț, Bill Gates

Filantroapa miliardară Melinda French Gates spune că faptul că fostul ei soț, cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a fost menționat în noile dosare referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein, a readus la suprafață „momente dureroase din căsnicia mea”, transmite BBC.

Melinda Gates a declarat marți, pentru Național Public Radio, că simte o „tristețe de nedescris” în legătură cu acuzațiile legate de Epstein și că persoanele menționate în documente, inclusiv fostul ei soț, trebuie să răspundă pentru asta.

„Sunt atât de fericită că sunt departe de toată mizeria asta”, a spus ea.

Cuplul a divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie.

Documentele făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA includ o afirmație a lui Epstein potrivit căreia Bill Gates a avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul mariajului cu Melinda, și ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală. Bill Gates a numit acuzațiile „absolut absurde”.

Bill Gates nu a fost acuzat de fapte ilegale de către niciuna dintre victimele lui Epstein, iar includerea numelui său în dosare nu implică nicio activitate infracțională de niciun fel.

„Pentru mine, personal, este greu ori de câte ori apar aceste detalii, nu? Pentru că îmi aduc aminte de niște momente foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”, a declarat Melinda în interviul acordat la NPR.

„Orice întrebări ar mai rămâne – eu nu pot să știu totul – acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă la aceste întrebări, nu eu”, a adăugat ea.

Mass-media americană a relatat că, înainte de separarea lor, Melinda French Gates era supărată din cauza relației soțului ei cu Epstein. După ce s-a anunțat despărțirea lor, Bill Gates a recunoscut că a avut o aventură cu o angajată Microsoft în 2019.