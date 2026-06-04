Reacția Orange la contractul SAFE de 196 de milioane euro pentru securitate cibernetică, acordat de SRI lui Digi: „În 2025, am lansat o companie specializată în securitate cibernetică. Avem 3.000 de experți”

HotNews a întrebat Orange și Vodafone dacă au fost căutate de SRI în legătură cu platforma și dacă ar fi putut să participe la un proces competitiv. Orange a spus că a aflat din presă. Statul român deține 20% din Orange România.

Guvernul Bolojan a comunicat public faptul că un contract de 196 de milioane de euro din pachetul SAFE a mers către Digi România SA. Obiectul contractului este „Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică”.

Întrebat de HotNews dacă e adevărat că SRI e beneficiarul (informație care nu apărea în comunicarea Palatului Victoria) Guvernul a răspuns că da, SRI e beneficiarul, iar Digi e furnizorul.

SRI a organizat procedura de achiziție, a detaliat Guvernul, care a precizat că nu a avut niciun amestec în procedură.

SRI nu a reacționat până la ora publicării acestui articol. A făcut-o însă Orange, care a fost întrebată, ca și Vodafone, de către HotNews dacă au știut de acest proiect.

„Orange Romania nu a avut informații despre acest proiect”

În răspunsul său, Orange neagă că a știut ceva despre dezvoltarea în România a unei platforme LLM pentru securitate cibernetică.

„Orange Romania nu a avut informații despre acest proiect, despre care am aflat din spațiul public, odată cu apariția informațiilor în mass-media”, a spus compania de telecomunicații.

„Detaliile tehnice ale proiectului ne sunt necunoscute și, în lipsa unor informații complete privind cerințele și specificațiile acestuia, nu putem oferi un răspuns dacă o astfel de platformă corespunde sau nu capabilităților noastre”, au mai adăugat.

Compania susține că ”Orange Cyberdefense este lider european în securitate cibernetică”

Orange a explicat în același răspuns că „În domeniul securității cibernetice, Orange Romania dezvoltă și furnizează soluții dedicate clienților din România de peste 10 ani, adresând nevoi complexe de protecție a infrastructurilor și a datelor. Mai mult, în 2025, am lansat o companie specializată în servicii de securitate cibernetică, SCUT, care completează portofoliul existent prin soluții avansate și expertiză furnizată de specialiști cu experiență vastă în domeniu”

„Orange Romania și SCUT beneficiază de suportul Orange Cyberdefense, lider european în securitate cibernetică, cu peste 3.000 de experți și un portofoliu extins de acreditări și certificări internaționale”.

„Această combinație de expertiză locală și resurse internaționale ne permite să răspundem unor cerințe complexe de securitate cibernetică pentru organizații publice și private. Confirmarea vine și din faptul că Orange este unul dintre cei mai importanți contribuitori la infrastructura digitală și tehnologică din România, cu investiții cumulate de peste 4,7 miliarde de euro în piața locală”, a încheiat Orange răspunsul.

Statul român deține 20% din Orange Romania.

Până la ora publicării acestui articol, cealaltă mare companie de telecomunicații din România, Vodafone, nu a răspuns întrebărilor HotNews.

La rândul său, SRI nu a răspuns întrebărilor redacției.