Reacția președintelui CNAS la conferința antivaccinistă: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei

preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan Lansarea studiului 'Analiza performanţei economice şi operaţionale în sistemul de sănătate', realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, 3 iulie 2025. Inquam Photos / Mălina Norocea

Mesajele și opiniile legate de sănătate care au apărut recent în spațiul public „nu au la bază dovezi ştiinţifice şi pot crea confuzie sau teamă”, a avertizat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, după ce mai mulți medici au participat sâmbătă la conferința cu teorii anti-vaccin de la Brașov.

„În ultima perioadă au apărut în spațiul public mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot crea confuzie sau teamă. Unele dintre aceste mesaje sunt promovate chiar de persoane cu pregătire medicală, dar care aleg să ignore cunoștințele fundamentale dobândite în facultatea de medicină și recomandările validate de comunitatea științifică internațională”, a transmis Moldovan, sâmbătă seară, pe Facebook.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) mai spune că astfel de informații nefondate „reprezintă un pericol real pentru sănătatea populației: ele pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și la timp și pot afecta succesul tratamentelor”.

Astfel, potrivit lui Moldovan, CNAS asigură pacienții din România că:

Medicii aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific.

Prescrierea de medicamente și conduita medicală se bazează exclusiv pe evidențe clare, recunoscute și acceptate de comunitatea medicală.

Obiectivul nostru principal este protejarea sănătății dumneavoastră printr-un act medical de calitate, sigur și responsabil.

„Este important să știm că relația medic–pacient se bazează pe încredere și comunicare corectă. Atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discutați direct cu medicul dumneavoastră de familie sau cu specialistul care vă urmărește cazul, nu să vă lăsați influențați de opinii răspândite fără fundament”, mai afirmă el.

Șeful CNAS transmite, de asemenea, că „avem nevoie să vindecăm relația medic–pacient și să reconstruim încrederea reciprocă”. „Este momentul să avem din nou încredere unii în ceilalți!”, conchide el.

Medici la o conferință cu teorii anti-vaccin, la Brașov

O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat sâmbătă, 6 septembrie, mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc la Brașov. Evenimentul, prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”, potrivit Digi24.

În cadrul evenimentului de la Brașov au fost promovate afirmații nefondate, precum: „Statistica post-pandemie a notat țări în care mortalitatea anului 2020 a fost chiar sub pragul mortalității normale. SARS-CoV-2 a fost prima armă biologică și a constituit preambulul utilizării produselor ARN mesager, a doua armă biologică folosită împotriva celor 72 de procente din populația lumii”, dar și faptul că „acest moment realizează răul absolut prin care omul se îndreaptă împotriva creatorului lui, și de asemenea acea explozie de cancere post-vaccinare”, scrie Digi 24.

După apariția informațiilor despre această conferință, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat pe Facebook spunând că astfel de evenimente „pun în pericol viața pacienților”. El a cerut Colegiului Medicilor să îi cerceteze pe medicii care au participat.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne (…) Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”, a transmis Rogobete.

Colegiul Medicilor din România (CMR) a calificat maniferstarea drept o „conferință pseudo-științifică”: „Ne delimităm ferm de această” pseudo-științifică conferință”, ea nefiind creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, principiu de bază în acticitatea medicală.

Atragem atenția tuturor membrilor CMR să se delimiteze, la rândul lor, de astfel de manifestări care nu fac parte din programe avizate de Educație Medicală Continuă, pentru a nu fi asociați cu atitudinile care contravin principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice valide”, au scris reprezentanții CMR.