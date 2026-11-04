Reacție de la Moscova după victoria democraților în alegerile din SUA

„Abordarea conducerii Partidului Democrat în ceea ce privește relațiile cu Rusia este extrem de negativă”, a declarat Sergei Ryabkov, viceministrul rus de Externe, într-o reacție pentru publicația rusă Ria Novosti, citată de Reuters.

Oficialul a îndemnat rușii să aștepte rezultatele finale ale alegerilor din SUA, dar a subliniat că politica rusă va rămâne consecventă și în acord cu ce dorește Vladimir Putin.

„Linia noastră de principiu și consecventă în ceea ce privește Ucraina — precum și politica noastră externă în general — nu se bazează pe considerente pe termen scurt și, firește, nu depinde de fluctuațiile barometrului politic din alte țări. Ne vom continua activitatea în conformitate cu directivele președintelui Federației Ruse”, a spus Ryabkov.

Kremlinul nu a avut până în prezent vreun mesaj privind alegerile midterm din SUA.

Agenția de stat rusă a relatat despre alegerile din SUA. Victoria democraților care au preluat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților a fost anunțată de agenția de stat rusă care a preluat publicația americană Bloomberg.

De asemenea, Tass a publicat un articol în care preia afirmațiile lui Donald Trump conform cărora va accepta rezultatul alegerilor.