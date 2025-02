Reacție rapidă a Kievului după atacul fără precedent lansat de Trump: „Nimeni nu poate forța Ucraina să renunțe. Ne vom apăra dreptul la existență”

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a afirmat miercuri că poporul său și președintele Volodimir Zelenski „au refuzat să cedeze presiunii” președintelui rus Vladimir Putin și că „nimeni nu poate forța Ucraina să renunțe”, scriu BBC News și Sky News.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, Andrii Sîbiga a scris că „Ucraina a rezistat celui mai îngrozitor atac militar din istoria modernă a Europei și celor trei ani de război total”.

„Poporul ucrainean și președintele său au refuzat să cedeze în fața presiunilor lui Putin”, a adăugat Sîbiga.

„Nimeni nu poate forța Ucraina să renunțe. Ne vom apăra dreptul la existență”, a insistat șeful diplomației ucrainene.

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.



The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.



Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.