Reacții din USR după conferința președintelui. Un deputat vorbește despre suspendare: „Nicușor, dacă ai știi ce greu mă abțin să nu semnez”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că libertatea presei reprezintă „baza democrației”, nu „o favoare miloasă oferită unor jurnaliști”. Spre deosebire de liderul partidului, care nu îl menționează explicit pe șeful statului, deputatul Emanuel Ungureanu a vorbit despre procedura de suspendare a președintelui.

În postarea sa, Dominic Fritz nu îl numește în mod direct pe Nicușor Dan, dar mesajul liderului USR vine după decizia președintelui de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe la conferințele de la Palatul Cotroceni – șeful statului a invocat „injurii” pe care i le-a adus ziaristul.

„Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnaliști, ci baza democrației”, a scris liderul USR pe Facebook, după conferința în care președintele Nicușor Dan i-a spus lui Ovidiu Vanghele că a reușit să intre de această dată la Cotroceni doar pentru că au fost „miloși” colegii săi și nu i-au ascultat dispoziția de a-i interzice jurnalistului accesul.

Ungureanu: „Nicușor, dacă ai știi ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta…”

În mesajul transmis după conferința președintelui, deputatul USR Emanuel Ungureanu nu menționează cazul jurnalistului interzis la Cotroceni, ci a folosit un hashtag „#NicuprizonierlaPSD”.

„Rar mi-a fost dat să văd ceva mai trist și mai dezamăgitor… 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare. Nicușor, dacă ai știi ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta… Numai bunul Dumnezeu știe!”, a scris Ungureanu pe Facebook.

În timpul conferinței, Nicușor Dan afirmase, printre altele, că era „o iluzie” să fi crezut cineva că PNL și USR ar fi putut să guverneze fără PSD, având în vedere ponderea din Parlament, chiar dacă mulți dintre simpatizanții săi și-ar fi dorit acest lucru.