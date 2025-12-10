Reacții după ce ministrul Justiției a spus că nu a apucat să vadă documentarul Recorder: Zeci de comentarii lăsate pe pagina ministerului

Zeci de comentarii cu linkul către documentarul Recorder „Justiție Capturată” au apărut miercuri în rubrica de comentarii de pe pagina de Facebook a Ministerului Justiției, la scurt timp după ce ministrul Radu Marinescu a precizat că nu a văzut documentarul integral într-o intervenție telefonică la Digi24 în care i s-a cerut o reacție.

Comentariile apar la o postare făcută marți după-amiază în care Ministerul Justiției anunța participarea ministrului Radu Marinescu la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI). Primele comentarii au apărut de marți seară, după documentarul Recorder, dar numărul lor a crescut considerabil miercuri, după ora 9.00, când Marinescu a intervenit telefonic la Digi24.

„Vă mărtusesc că nu am reusit să văd, decât câteva fragmente. Sunt la o reuniune a miniștrilor de Justiție pe aspecte foarte importante la Strasbourg astfel încât pregătind această reuniune nu am reușit decât să parcurg așa fragmentar”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24.

Comentariile de pe pagina de Facebook a ministerul cuprind linkul de Youtube către documentar. Alții au și solicitări pentru ministru: „Doresc un punct de vedere al Ministerul Justiției in legatura cu documentarul Recorder” / „Va las ceva aici poate v-a scapat” sau „Luați de vă uitați la Recorder”

Solicitări similare pentru Nicușor Dan

Situația este similară și pe contul de Facebook al președintelui Nicușor Dan, unde ultima postare făcută marți seara a generat zeci de comentarii despre ancheta Recorder.

„Nicușor Dan poate aveți timp să vă uitați unde este România, poate vă uitați la ultimul documentar Recorder!!”, îi transmite cineva președintelui în secțiunea de comentarii.

„Justiție Capturată”

Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.