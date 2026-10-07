Recompensa oferită de un district din Rusia, situat la peste 2.000 de kilometri de Ucraina, pentru doborârea dronelor inamice

Autoritățile din districtul autonom Iamalo-Neneț au stabilit o recompensă de un milion de ruble (10.300 de euro) pentru rezerviștii din grupele mobile de foc care reușesc să doboare drone inamice, a scris miercuri The Moscow Times.

Este cea mai mare recompensă înregistrată public pe care o oferă o regiune a Rusiei pentru doborârea dronelor ucrainene, conform agenției de presă a statului rus TASS.

Alte regiuni oferă recompense mai mici, cuprinse între 20.000 de ruble (206 euro) și 200.000 de ruble (2.060 de euro).

Rezerviștii care activează în grupele mobile vor avea dreptul la o parte egală din recompensă dacă drona interceptată nu provoacă pagube infrastructurii locale, arată decretul regional citat de TASS.

O regiune bogată în gaze naturale

Districtul Iamalo-Neneț, care este situat la aproximativ 2.200 de kilometri de frontiera cu Ucraina și este bogat în gaze naturale, a fost lovit pentru prima oară de drone ucrainene în luna septembrie.

În 9 septembrie, o instalație industrială din orașul Novîi Urengoi, care se află în Iamalo-Neneț și este considerat capitala neoficială a gazelor în Rusia, a luat foc în urma unui atac cu drone.

Din regiunea Iamalo-Neneț sunt extrase aproximativ 80% din totalul gazelor naturale din Rusia, potrivit agenției de presă Interfax.

În cursul nopții trecute, Rusia a lansat un nou val de drone și rachete asupra Ucrainei. Atacurile s-au soldat cu cel puțin opt morți și au avariat clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură, conform autorităților ucrainene, citate de Reuters.