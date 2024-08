Rectorul SNSPA confirmă că Marius Pieleanu a depus cerere de întrerupere a contractului cu universitatea, în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală 

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a confirmat, sâmbătă, pentru cititorii HotNews.ro, că profesorul și sociologul Marius Pieleanu a depus cerere de întrerupere a contractului cu universitatea, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală. Totul vine în contextul în care site-ul de investigații Snoop.ro a publicat luni o investigație despre abuzurile sexuale ale unui alt profesor de la SNSPA, Alfred Bulai.

Marius Pieleanu a declarat încă de joi în presă, inclusiv pentru HotNews.ro, că va întrerupe contractul cu SNSPA, după ce a fost acuzat de către mai multe foste studente de hărțuire sexuală. Profesorul, prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA și conferențiar universitar doctor, a spus că face acest lucru „până la lămurirea situației” și s-a declarat „oripilat” de acuzațiile la adresa sa.

„Nici nu am apucat să îl anunț pe rector (…). O să fac cerere. Ca să mă pot apăra pe persoană fizică de orice fel de acuzații”, spunea, joi, într-un dialog cu HotNews.ro, Pieleanu.

Rectorul SNSPA Remus Pricopie a confirmat sâmbătă pentru publicul HotNews.ro că Marius Pieleanu a depus vineri o cerere de întrerupere a contractului cu universitatea.

Acuzațiile la adresa profesorului și sociologului Marius Pieleanu

Site-urile Rise Project și Investigatoria.ro au publicat joi mărturiile mai multor femei, foste studente cărora Marius Pieleanu le-a fost profesor la SNSPA, despre care susțin că a avut un comportament abuziv.

Alice Iancu, lector universitar doctor, care a absolvit studiile de licență (științe politice/sociologie), masterat (științe politice) și doctorat (științe politice) la SNSPA, în perioada 2000-2010, a vorbit pentru Rise Project despre „comportamentul deviant” al profesorilor din SNSPA Alfred Bulai, Ștefan Stănciugelu și Marius Pieleanu și spune că a trimis și un mail la Parchet despre acești trei profesori de la SNSPA.

Ea susține că de Marius Pieleanu i-a fost „cel mai frică”.

„Îmi era groază de el și de tot ce auzeam despre el. Este un tip foarte calm și calculat. Faptul că săptămânal la cursuri ne spunea misoginisme devenea aproape o rutină.

De la el aflam mereu că femeile sunt mai proaste, mai slabe, mai instabile. Avea obiceiul să cheme studente singure la restanțe la el în birou. Am avut și eu o astfel de restanță, la „Sociologia devianței”.

De la colegele mele mai mari știam ce experiențe s-au petrecut în biroul acela. Așa că m-am poziționat lângă ușă, m-am lipit practic de ea, și am refuzat să mă mișc de acolo. Mi-a spus că sunt foarte drăguță și m-a întrebat dacă în viața mea personală sunt „deviantă” și până la ce nivel. Nu i-am răspuns. După care, văzând că nu am nicio reacție, m-a întrebat și ceva din materie și am dat răspuns. La final a râs și m-a îndemnat pe viitor sa fiu mai „relaxată”, afirmă Alice Iancu.

Ea mai susține că nu doar că unii profesori din SNSPA „au știut tot ce se întâmplă”, dar că unii dintre ei le descurajau și le intimidau pe studente să nu depunem plângeri.

„O fostă studentă, colegă de-ale mele, care a ieșit acum în spațiul public vorbind despre Marius Pieleanu, vă asigur că nu minte. Un profesor din SNSPA i-a spus să tacă din gură. Când m-am dus și eu la același profesor și i-am spus despre Marius Pieleanu, ce trăisem eu și ce auzeam din jur și că mi-e frică de el, mi-a spus să tac din gură”, a mai spus aceasta, conform sursei citate anterior.

Cine este Marius Pieleanu

Marius Pieleanu (59 de ani) este membru al Asociației Sociologilor din România din 1990, prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA și conferențiar universitar doctor.

El deține compania de sondare AVANGARDE și este un invitat constant la diverse televiziuni, pentru a analiza subiecte politice și sociale.