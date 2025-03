Crin Antonescu susține că cel mai mare atu al lui este că e „un om liber”. Ce spune candidatul coaliției despre retragerea sa din viața politică

Candidatul coaliţiei PSD-PNL-UDMR-Minorități la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat marți, la Antena 1, că acum zece ani, când s-a retras din viaţa politică, i s-a propus un mandat de parlamentar pe care l-a refuzat. El a spus și că principalul său atu este că e un „om liber”, conform News.ro.

„Noi nu putem fi contradictorii: ori spunem că unii oameni stau prea mult în politică, ori ne supărăm pe unii. Eu nu aveam nicio obligaţie faţă de nimeni să semnez condica pe actualitatea politică românească atâta vreme cât consideram că nu am ceva de spus şi de făcut”, a spus Crin Antonescu despre plecarea sa din viaţa politică.

Candidatul la prezidențiale a povestit că PNL i-a propus atât un mandat de senator, dar și unul de deputat, cât și „alte lucruri”.

„Nu sunt un pensionar al politicii, adică am stat în politică atâta vreme cât am crezut că am ceva de făcut şi de spus, nu cred că mai am de făcut şi de spus, asta a fost şi m-am retras, ceea ce sunt absolut surprins să văd că mi se reproşează”, a mai spus fostul lider PNL.

El l-a criticat pe Victor Ponta pentru deciziile luate în urmă cu zece ani, menţionând şi dezamăgirea oamenilor faţă de coaliția dintre PSD și PNL, din 2011, USL, care s-a transformat într-un „eşec”.

„Eu am fost un om liber în politică, ăsta e cel mai mare atu al meu. Dacă cineva vrea să mă voteze, nu trebuie să mă voteze pentru că vorbesc frumos, nu trebuie să mă voteze pentru că ştiu politică internă, externă, pentru că cunosc mediul politic european, internaţional. Nu. Trebuie să mă voteze în primul rând pentru că sunt un om liber în această încrengătură de lucruri oculte, lucruri care îi limitează libertatea politicianului să-şi acopere vorbele şi să-şi îndeplinească promisiunile”, a adăugat Crin Antonescu.

El a afirmat că liderii partidelor nu au puterea de a-i pune pe primari să facă sau nu campanie unui candidat la prezidenţiale, iar în acest context nu aşteaptă „un snop de voturi” din partea formațiunilor care îl susțin.