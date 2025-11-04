Redactorul-șef al celei mai citite publicații din Ungaria și-a dat demisia după ce aceasta a fost vândută de Ringier unui grup apropiat lui Viktor Orban

Redactorul-șef al tabloidului Blikk, cel mai citit ziar din Ungaria, și-a anunțat demisia la câteva zile după vânzarea ziarului către un grup apropiat de premierul Viktor Orban, transmite France Press.

Grupul media elvețian Ringier a anunțat vineri că va vinde divizia sa maghiară, inclusiv Blikk, grupului Indamedia.

„Noul proprietar nu ne dorește, dar nu contează, intențiile noastre coincid”, a comentat luni seara pe Facebook redactorul-șef al cotidianului, Ivan Nagy, anunțând și plecarea colegului său Peter Szigeti, responsabil cu dezvoltarea conținutului cotidianului.

Cu șase luni înainte de alegerile parlamentare, pentru care sondajele dau opoziția în frunte, această achiziție este considerată o încercare suplimentară a puterii în funcție de a mușamaliza presa independentă.

Potrivit săptămânalului HVG, o bancă legată de Laszlo Meszaros, un apropiat al lui Orban, a acordat Indamedia un împrumut de 33 de milioane de euro cu puțin timp înainte de achiziție.

Blikk este cel mai citit ziar din Ungaria și unul dintre cele cinci principale site-uri de știri din această țară din Europa Centrală cu 9,5 milioane de locuitori, atingând aproximativ 3 milioane de cititori online în fiecare lună, potrivit Consiliului Superior Audiovizual NMHH.

Pe lângă Blikk, vânzarea include în special ziarul de duminică Vasarnapi Blikk, un portal de sănătate și reviste.

Peste 80% din presa ungară era deja în sfera regimului Orban

Într-un comunicat trimis AFP, conducerea Ringier a afirmat că este „foarte conștientă de faptul că independența mass-media este o chestiune sensibilă în Ungaria”, dar că a căutat „un proprietar pe termen lung și profesionist”.

„Decizia noastră se bazează exclusiv pe considerente economice strategice și pe concentrarea asupra activităților noastre digitale principale în Ungaria”, au adăugat ei.

De la revenirea la putere a lui Orban în 2010, numeroase mass-media independente și-au încetat activitatea sau au fost cumpărate de aliații săi și transformate în organe pro-Fidesz, partidul său, în timp ce mass-media publică a fost obligată să urmeze linia guvernului.

Potrivit Reporteri fără Frontiere (RDF), apropiații săi controlau 80% din peisajul media al țării înainte de achiziționarea Blikk.

Ringier, prezentă în România

Ringier este o companie media europeană cu sediul în Elveția, cu o tradiție de peste 190 de ani. Cu aproximativ 6.000 de angajați, grupul operează peste 130 de companii în 19 țări din Europa și Africa, potrivit site-ului oficial.

Ringier acvitează în România din 1992. Portofoliul Ringier include, printre altele, reviste și ziare precum Libertatea, ELLE, Glamour și Unica, precum și site-ul de sport GSP.