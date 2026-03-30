Reducerea TVA la carburanți trebuie să fie „țintită și temporară”. Ce soluții vede un expert în energie pentru ieftinirea prețurilor

Soluția sustenabilă referitoare la ieftinirea carburanților în România nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere țintită, temporară și declanșată doar când prețul sau costurile de producție trec anumite praguri, apreciază președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, luni, într-o analiză transmisă de Agerpres.

„Problema esenţială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât şi când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligaţii ale statului, precum plata pensiilor, salariilor şi a celorlalte cheltuieli publice esenţiale. În acelaşi timp, intervenţia trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii şi economiei (…) Formulat simplu, obiectivul este să identificăm unde, cât şi când poate statul să reducă acciza sau TVA la combustibil, astfel încât efectul pozitiv asupra agriculturii şi economiei să fie maxim, iar costul pentru buget să rămână suportabil”, a explicat Dumitru Chisăliță.

„În România, soluţia sustenabilă nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere ţintită, temporară şi declanşată doar când preţul sau costurile de producţie trec anumite praguri. Asta pentru că bugetul pe 2026 este deja tensionat, iar deficitul vizat este 6,2% din PIB”, apreciază specialistul.

Veniturile din accize, esențiale pentru buget

Potrivit acestuia, veniturile din accize sunt foarte importante pentru buget, iar în primele două luni din 2026 încasările din TVA şi taxe pe produse energetice au crescut faţă de anul anterior. În viziunea lui Chisăliţă, aceste creşteri sunt ţinta principală care trebuie atacată şi restituită consumatorilor.

„Un asemenea model ar trebui să pornească de la realitatea fiscală actuală, în România, cota standard de TVA este 21%, iar carburanţii sunt taxaţi la această cotă; în plus, accizele la carburanţi rămân o sursă importantă de venit bugetar. Totodată, bugetul pe 2026 este deja construit sub presiune, cu un deficit programat şi cu cheltuieli rigide mari, ceea ce înseamnă că orice reducere generalizată trebuie analizată foarte atent. În practică, întrebarea corectă nu este “se reduce sau nu se reduce?”, ci care este combinaţia optimă între reducere fiscală, protejarea sectoarelor sensibile şi menţinerea echilibrului bugetar? Din acest motiv, modelul ar trebui să distingă clar între: reduceri generale, aplicate tuturor consumatorilor, care costă mult bugetul; măsuri ţintite, aplicate acolo unde combustibilul afectează direct costul producţiei şi al transportului, mai ales în agricultură şi logistică. România foloseşte deja astfel de scheme ţintite în 2026, atât pentru motorina din agricultură, cât şi pentru compensarea din transport”, consideră şeful AEI.

Datele prezentate de către Chisăliţă arată că, pentru 2026, accizele sunt de aproximativ 3.059,80 lei/1.000 litri la benzina fără plumb, respectiv de 2.804,29 lei/1.000 litri la motorină.

Ce reduceri sunt posibile, în practică

Acesta susţine că, teoretic, România nu poate coborî accizele standard sub minimele Uniunii Europene (UE), adică 359 de euro (1.827 de lei)/1.000 litri la benzină fără plumb şi 330 de euro (1.679 de lei)/1.000 litri la motorină.

În opinia sa, Guvernul are „doar trei instrumente reale şi eficiente” pentru a reduce rapid prețurile: „TVA general la toată pompă, acciză generală la toată pompa, scheme ţintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile şi grupurile vulnerabile”.

„Cel mai bun raport între efectul economic şi costul bugetar îl are, de regulă, instrumentul 3. România foloseşte exact această logică, pentru transportatori există compensare de 65 bani/litru în perioada 1 ianuarie-31 martie 2026 şi 85 bani/litru în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2026. Pentru agricultură, statul a aprobat în 2026 un buget de 620 milioane de lei pentru schema de motorină, iar cuantumul rambursării este de aproximativ 2,697 lei/litru”, precizează Dumitru Chisăliţă.

Concret, reprezentantul AEI explică faptul că, „realist şi prudent”, se poate reduce TVA generală, cu maximum 1-2 puncte procentuale, temporar, şi doar în situaţii de şoc sever.

De asemenea, o altă soluţie ar putea fi reducerea accizei generale, cu 20 bani/litru, ceea ce va produce, dacă se transmite integral şi se include şi efectul TVA peste acciză, o ieftinire la pompă de aproximativ 24 bani/litru.

Totodată, rambursările ţintite ar reprezenta o variantă fiabilă, dar numai pentru agricultură, transport de marfă, transport public de persoane şi, eventual, anumite activităţi productive cu intensitate mare de combustibil.

Discuții în Coaliție privind reducerea accizei

Coaliția de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria pentru a discuta despre noi măsuri pentru atenuarea creșterii prețurilor la carburanți.

Întâlnirea a început la 13.30, însă se desfășoară la nivel de vicepremieri şi miniştri, fără prezenţa liderilor PSD, UDMR şi USR.

Surse din PSD au precizat pentru HotNews că mecanismul discutat în Coaliție este de reducere a accizei în funcție de evoluția prețului barilului de petrol si a prețului de referință al carburantului. Dacă cei doi factori cresc, nivelul accizei este redus, astfel încât prețul la pompă să fie sub 10 lei.

La acest moment, spun sursele PSD, scenariul luat în calcul este al unei reduceri de 10% la acciză.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la benzină este 3,06 lei/litru, în timp ce acciza la motorină este 2,80 lei/litru. Acciza plus TVA reprezintă în mare 50-55% din prețul final la carburanți.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, săptămâna trecută, că se va lua un nou set de măsuri, „până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.

Săptămâna trecută, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere prin care a plafonat adaosul comercial la carburanți.

Măsurile vor fi în vigoare în perioada 1 aprilie – 30 iunie, cu posibilitatea de prelungire cu câte 3 luni.

Ce spune ministrul Energiei despre reducerea prețurilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, duminică, că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută fie prin diminuarea TVA, fie prin reducerea proporţională a accizei, amintește Agerpres.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată pe scenarii referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile şi anume că o scădere reală a preţului final la pompe poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor. Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar care în România e în continuare o opţiune, şi doi – reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar”, a afirmat Ivan, într-o conferinţă de presă, la Brăila.