Regele Charles III se declară „pregătit să ajute poliția” în ce privește acuzațiile aduse în scandalul Epstein fratelui său, Andrew

Regele Charles al III-lea este „profund îngrijorat” de acuzaţiile împotriva fratelui său Andrew care au ieşit la iveală în urma afacerii Epstein şi este „pregătit să ajute poliţia” în cazul în care aceasta îl contactează, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat emis luni, transmite Agerpres.

„Este de datoria lui Andrew Mountbatten-Windsor să răspundă la acuzaţiile specifice, dar dacă suntem contactaţi de Poliţia din Thames Valley (care acoperă domeniul Windsor – n.r.), suntem gata să o ajutăm”, se adaugă în comunicatul palatului.

„Aşa cum s-a afirmat anterior, gândurile şi compasiunea Majestăţilor Lor au fost şi rămân alături de victimele oricăror forme de abuz”, a mai precizat Palatul Buckingham.

Poliţia a anunţat anterior luni că „examinează” informaţiile conform cărora Andrew ar fi transmis rapoarte confidenţiale lui Epstein în 2010, în timp ce era trimis special al Regatului Unit pentru comerţ internaţional.

Palatul nu a fost contactat până acum de Poliţia din Thames Valley cu privire la acuzaţiile legate de perioada în care Andrew a ocupat această poziţie.

Între timp, Prinţul William şi soţia sa, Prinţesa Kate, au abordat public scandalul Epstein pentru prima dată luni, Palatul Kensington declarând că ei sunt „profund îngrijoraţi” de „dezvăluirile continue” şi că gândurile lor „rămân concentrate asupra victimelor”.

Noi informații compromițătoare

Infractorul sexual Jeffrey Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles, au luat parte la o cină privată în compania a patru femei, printre care o româncă, în interiorul Palatului Buckingam, reședința Casei Regale, a dezvăluit duminică Daily Mail citând mailuri care se regăsesc în dosarele Epstein.

Citește și Noi dezvăluiri din dosarele Epstein: Finanțistul a adus o tânără româncă la o cină privată organizată la Palatul Buckingham

Într-un mesaj trimis pe 27 septembrie 2010, la ora 18:41, Epstein îi scria lui Andrew dacă poate „să mai adauge încă una” la lista invitaților care cuprindea inițial trei femei ruse, descriind-o succint drept: „Româncă, foarte drăguță”. Răspunsul lui Andrew a fost: „Nicio problemă”. Conform aceleiași surse, tânăra ar fi fost adusă inițial la reședința lui Ghislaine Maxwell din Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

În mailurile sale, Epstein i-a transmis româncei că „a fost perfectă”, iar Andrew a considerat-o „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”.

Și, într-o aparentă referire la evenimentele din seara respectivă, infractorul sexual i-a scris lui Andrew: „Foarte distractiv, mai multă mai târziu”, la care prințul de atunci a răspuns: „ Da, te rog!”.

Publicația britanică subliniază că nu era clar aseară dacă tânăra româncă era una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein, dar ultimele dezvăluiri din dosarele Epstein au sporit apelurile către Poliția Metropolitană de a deschide o anchetă penală asupra lui Andrew.