Regele Charles se va ruga alături de Papa Leon, o premieră pentru coroana engleză în 500 de ani. Un „moment semnificativ” după secole de „neîncredere reciprocă”

Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh englez în exercițiu, de când Henry al VIII-lea s-a rupt de Roma în 1534, care se roagă în public alături de un papă, în timpul vizitei de stat pe care o va face săptămâna viitoare la Sfântul Scaun, relatează The Guardian.

Regele Marii Britanii i se va alătura Papei Leon al XIV-lea la o slujbă ecumenică în Capela Sixtină, în timpul vizitei sale și a reginei la Vatican din perioada 22-23 octombrie, într-un gest considerat un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană, al cărei guvernator suprem este Charles.

Cuplul regal va vizita și Bazilica Sfântului Pavel din Afara Zidurilor, ale cărei legături cu coroana engleză datează încă din vremea conducătorilor saxoni, printre care și regii Offa și Aethelwulf, care s-au ocupat de întreținerea mormântului Sfântului Apostol Pavel din interiorul bazilicii papale.

În plus, Regele Charles a acceptat sugestia făcută de starețul bazilicii – și aprobată de papă – de a deveni „confrater regal” al abației, o recunoaștere a comuniunii spirituale.

Scaun special pentru Regele Charles și succesorii săi

Pentru monarh a fost creat un scaun special, decorat cu stema regală, care va rămâne în bazilică drept marcă perpetuă a respectului reciproc dintre Papa Leon și Regele Charles, în calitate de șefi de stat. Suveranul britanic îl va folosi în timpul slujbei ecumenice din abație, iar scaunul va rămâne apoi în bazilică pentru a fi folosit de moștenitorii și succesorii săi.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Aceasta va fi prima vizită de stat, de la Reformă încoace, în care Papa și monarhul se vor ruga împreună într-o slujbă ecumenică în Capela Sixtină și prima dată când monarhul va participa la o slujbă în biserica Sfântul Paul din afara zidurilor, care are conexiuni istorice cu coroana engleză.”

Un purtător de cuvânt din Biserica Angliei a declarat că decizia regelui de a se ruga alături de papă și de a accepta titlul de „confrater regal” vine după secole de „neîncredere reciprocă” între statul englez și papalitate, care s-a atenuat odată cu dezvoltarea mișcării ecumenice la începutul secolului al XX-lea, și cu anglicanii și catolicii continuând să caute unitatea astăzi.

Titlul de confrater regal, „deși nu îi atribuie regelui nicio îndatorire sau obligație și nu aduce nicio modificare poziției constituționale și ecleziastice formale a Majestății Sale ca guvernator suprem al Bisericii Anglicane, este un omagiu adus Majestății Sale și muncii sale de-a lungul multor decenii de a găsi un teren comun între credințe și de a aduce oamenii împreună”, a mai spus purtătorul de cuvânt.