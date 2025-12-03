Regizorul care și-a impus o limită stricte de filme tocmai a numit cel mai bun lungmetraj al secolului XXI, iar alegerea e una surprinzătoare

Quentin Tarantino în 2013, când a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original grație filmului său „Django Unchained”, FOTO: John Shearer / AP / Profimedia

Regizorul american Quentin Tarantino a realizat un top al filmelor preferate și a ales un lungmetraj al legendarului cineast britanic Ridley Scott, „Black Hawk Down”, drept cel mai bun lungmetraj al secolului XXI, relatează miercuri agenția EFE, citată de Agerpres.

„Își menține intensitatea pe parcursul celor două ore și 45 de minute, sau cât durează. L-am revăzut recent și inima mi-a bătut cu putere tot timpul. M-a prins și m-a ținut captivat, nu-l mai văzusem de mult timp. Performanța regizorală este mai mult decât extraordinară”, a declarat Tarantino în podcastul scriitorului californian Bret Easton Ellis, unde săptămâna trecută a acuzat-o de plagiat pe populara scriitoare Suzanne Collins, autoarea romanelor Jocurile foamei („The Hunger Games”).

Tarantino, faimos pentru filmele sale sângeroase, a prezentat o selecție diversă și chiar neașteptată de filme, Toy Story 3, regizat de Lee Unkrich, ocupând al doilea loc în clasamentul său.

„Acele ultime cinci minute mi-au sfâșiat inima și nici nu încerc să descriu finalul. Încep să plâng și să mă înec… Este pur și simplu extraordinar. Este aproape un film perfect”, a spus el. Regizorul a lăudat, de asemenea, „marile momente comice” din această producție lansată în 2010.

Una dintre regulile pe care Tarantino a trebuit să le respecte în crearea acestui top a fost să nu aleagă mai multe filme ale aceluiași regizor.

Celelalte filme incluse de Quentin Tarantino în clasamentul său

Regizorul în vârstă de 62 de ani a plasat pe locul al treilea filmul Lost in Translation de Sofia Coppola, pe locul al patrulea pelicula Dunkirk de Christopher Nolan și pe poziția a cincea There Will Be Blood al regizorului american Paul Thomas Anderson, care a revenit anul acesta în cinematografe cu o nouă peliculă spectaculoasă.

Celelalte filme incluse în clasamentul top 10 de Tarantino au fost Zodiac, de David Fincher (6), Unstoppable, de Tony Scott, Mad Max: Fury Road, de George Miller (8), Shaun of the Dead, de Edgar Wright (9) și Midnight in Paris, de Woody Allen (10).

Quentin Tarantino își dezvăluise anterior preferințele pentru ultimele zece poziții ale clasamentului, printre acestea numărându-se West Side Story, de Steven Spielberg (20), Jackass: The Movie, de Jeff Tremaine (13) sau School of Rock, de Richard Linklater (14), notează EFE.

Regula de 10 filme pe care și-a impus-o regizorul american

Pe lângă filmele sale apreciate, care i-au adus două Premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original (Pulp Fiction și Django Unchained), Tarantino a atras atenția în ultimii ani datorită unei reguli pe care a dezvăluit că și-a autoimpus-o.

Tarantino a vorbit pe larg despre planurile sale de a se retrage din activitate, afirmând că o va face indiferent de condiții după al 10-lea film al său. El a explicat că nu vrea să-și păteze moștenirea cinematografică prin realizarea de filme cu „încasări în scădere” spre finalul carierei. El a menționat în acest sens unii regizorii din „epoca de aur” a Hollywood-ului, precum Billy Wilder și comedia sa eșuată din 1981, Buddy Buddy, ca exemple de persoane cărora nu dorește să le urmeze exemplul.

„Majoritatea regizorilor au filme finale îngrozitoare. De obicei, cele mai slabe filme ale lor sunt ultimele filme,” a explicat Tarantino într-un episod din 2021 al podcastul Pure Cinema. „Așa că să-ți închei cariera cu un film decent este ceva rar. Să o închei cu, să zicem, un film bun este aproape fenomenal”.

Filmografia lui Quentin Tarantino include în prezent exact 10 titluri, însă acesta a explicat că mai are un lungmetraj de făcut înainte să se retragă deoarece el numără cele două filme Kill Bill ale sale ca o singură peliculă, în două părți.

El n-a mai scos niciun film nou de la Once Upon a Time in Hollywood din 2019, care a obținut 3 nominalizări la Premiile Oscar, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj și cel mai bun regizor. Însă toate premiile pentru categoriile respective au mers în cele din urmă la alți cineaști.