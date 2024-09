Regizorul filmului marcat de moartea tragică a lui Brandon Lee denunță noul „remake” apărut în cinematografe: „O goană cinică după bani”

Regizorul filmului original „The Crow” (Corbul), care a intrat în istoria cinematografiei din cauza morții tragice a actorului Brandon Lee pe platourile de filmare, a denunțat în termeni duri noul lungmetraj omonim apărut în cinematografe în aceste zile, relatează IGN.

„Am crezut că „remake-ul“ ” este o goană cinică după bani. Se pare că nu sunt prea mulți bani după care să se gonească”, a comentat regizorul greco-australian Alex Proyas într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

Filmul Corbul din 1994 a fost pe larg apreciat de critici, precum dar a fost și un succes pe plan comercial, mulți spectatori dorind să vadă ultimul lungmetraj din cariera lui Brandon Lee, fiul celebrului Bruce Lee. Însă noul lungmetraj, apărut în cinematografe la 30 de ani după cel al lui Proyas, pare a fi exact opusul.

În pofida așteptărilor ridicate, datorate nu în mică măsură alegerii apreciatului actor suedez Bill Skarsgård pentru rolul principal al lui Eric / Corbul, criticii de film au desființat filmul regizat de data aceasta de regizorul britanic Rupert Sanders, cunoscut pentru peliculele Snow White and the Huntsman (2012) și Ghost in the Shell (2017).

Alex Proyas a distribuit la rândul său mai multe recenzii negative ale criticilor pentru noul film care a apărut vineri în cinematografele din România sub denumirea The Crow: Iubire și răzbunare. Însă postarea sa despre banii „după care să se gonească” e o referință la încasările obținute de film weekendul trecut, când el a avut premiera pe piața internă din America de Nord cu o săptămână înaintea lansării la nivel internațional.

The Crow, versiunea din 2024, a obținut încasări de doar 4,6 milioane de dolari, suficiente pentru a se plasa abia pe poziția a patra în clasamentul box office. Rezultatul este unul catastrofal pentru un film cu un buget de producție estimat la 50 de milioane de dolari, la care se adaugă și costurile cu promovarea și distribuirea.

Spre comparație, filmul original al lui Proyas a vândut bilete în valoare de 11,7 milioane de dolari în cinematografele nord-americane în weekendul său de debut. Dacă suma este ajustată pentru a ține cont de inflația din ultimii 30 de ani, ea se ridică la 35,5 milioane de dolari.

Regizorul Alex Proyas alături de Nicolas Cage și Rose Byrne la premiera filmului său „Knowing” din 2009, FOTO: Evan Agostini / AP / Profimedia

Regizorul filmului din 1994 spune că acesta nu avea nevoie de niciun „remake”

În mesaje distribuite anterior pe rețelele de socializare, Proyas a argumentat că The Crow, un film bazat pe o apreciată serie de benzi desenate care a apărut în 1989, nu avea nevoie de nicio adaptare nouă și că lungmetrajul său a fost un omagiu adus lui Brandon Lee.

„Sunt sigur că actorii și echipa au avut toți intenții bune, cum avem noi toți cu orice film. Așa că mă doare să spun mai multe pe acest subiect, dar cred că reacția fanilor e edificatoare. The Crow nu este doar un film. Brandon Lee a murit făcându-l și el a fost terminat ca un omagiu adus geniului său pierdut și pierderii sale tragice. Este moștenirea sa. Așa ar trebui să rămână”, a transmis în unul dintre mesaje Proyas, care a mai regizat filme ca Dark City, I, Robot sau Knowing.

Însă Sanders a declarat la rândul său într-un interviu acordat revistei Vanity Fair la sfârșitul lunii februarie că privește noul său film ca un fel de omagiu adus lui Lee.

„Evident, a fost o tragedie teribilă și este ceva ce am avut cu siguranță în vedere pe parcursul realizării filmului. Brandon a fost o voce originală și el va fi sinonim cu Corbul și eu sper că el este mândru de ceea ce am făcut și cum am readus înapoi povestea sa”, a spus regizorul britanic.

„Sufletul său este foarte mult în viață în acest film. Există o fragilitate reală și o frumusețe în versiunea sa a Corbului și eu cred că Bill [Skarsgård] simte că este un succesor al acestor lucruri”, a mai spus Rupert Sanders.

Brandon Lee a murit pe platourile de filmare ale „The Crow” în urma unui șir de greșeli

După cum relatau The Washington Post și The L.A. Times la momentul respectiv, moartea lui Lee a survenit unei serii de greșeli grave în timpul filmărilor care au avut loc pe 31 martie 1993. În ziua respectivă, Lee filma o scenă în care personajul său urma să fie împușcat și ucis de niște tâlhari.

Anchetatorii au stabilit că, în timpul unei filmări pentru o scenă anterioară, arma folosită ca recuzită (un revolver real) a fost încărcată cu cartușe de recuzită improvizate din cartușe reale, cărora echipa de efecte speciale le-a scos încărcătura de praf de pușcă, astfel încât, în prim-planuri, pistolul să arate ca și cum ar fi încărcat cu muniție normală.

Însă echipa a omis să scoată și capsele din cartușe, iar la un moment dat înainte de evenimentul fatal unul dintre cartușe a fost declanșat. Deși nu existau încărcături de praf de pușcă, energia provenită de la capsă a fost suficientă pentru a împinge parțial glonțul în țeava armei, unde a rămas blocat.

Pentru scena fatală, care presupunea ca revolverul să fie tras asupra lui Lee de la o distanță de 3,6–4,5 metri, cartușele de recuzită au fost înlocuite cu cartușe oarbe, care conțineau o încărcătură de praf de pușcă și o capsă, dar nu și un glonț solid, permițând astfel armei să fie trasă cu efecte sonore și de lumină fără riscul unui proiectil real.

Dar arma nu a fost verificată și curățată corespunzător înainte de tragerea cartușului orb, iar glonțul anterior blocat în țeavă a fost propulsat înainte de încărcătura cartușului orb și a fost expulzat pe țeavă cu aproape aceeași forță ca și cum ar fi fost un cartuș real, lovindu-l pe Lee în abdomen.

Alex Proyas l-a privit pe fiul lui Bruce Lee murind sub ochii săi

După ce actorul Michael Massee – care îl juca pe infractorul ce urma să îl împuște pe Corb – a apăsat pe trăgaci și l-a împușcat pe Lee, acesta a căzut pe spate. Când Proyas a spus „tăiați”, Lee nu s-a ridicat, iar echipa a crezut că fie încă joacă, fie glumește.

Jeff Imada, coordonatorul pentru cascadorii al filmului, a sărit imediat să verifice starea lui Lee și a observat că ceva nu era în regulă când s-a apropiat de el și a văzut că era inconștient și respira greu.

Medicul echipei de filmări s-a dus la Lee și l-a zgâlțâit pentru a verifica dacă era amețit din cauza unei eventuale lovituri la cap în timpul căderii, dar nu a crezut că Lee fusese împușcat fiindcă nu exista sângerare vizibilă. Medicul i-a verificat pulsul lui Lee, care era normal, dar în decurs de două-trei minute a scăzut dramatic și s-a oprit.

Actorul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost pronunțat mort după o operație de 6 ore la terapie intensivă. El avea 28 de ani.

De ce a fost terminat filmul „Corbul” din 1994, în pofida morții actorului său principal

În pofida morții lui Lee, filmul original The Crow a fost în cele din urmă finalizat și lansat în cinematografe în 1994. Decizia, deloc lipsită de controverse la momentul respectiv, a fost luată în condițiile în care filmările erau aproape terminate în momentul împușcării actorului. Echipa de producție estima că, în condițiile în care tragicul accident nu ar fi avut loc, filmările s-ar fi încheiat în maxim 3 zile.

Chad Stahelski, dublura lui Lee pentru cascadoriile din film, a fost folosit pentru scenele rămase. Echipa de efecte speciale a creat o „mască digitală” a lui Lee pe care au supraimpus-o peste fața lui Stahelski la postproducție. A fost unul dintre primele cazuri ale folosirii tehnologiei CGI pentru a reda pe ecran imaginea unui actor care a murit între timp.

Deși Lee a fost împușcat mortal după o serie de greșeli grave ale echipei de filmare, nicio persoană nu a fost vreodată inculpată pentru moartea sa. Mama lui a dat însă în judecată producătorii filmului, într-o acțiune civilă.

Cele două părți s-au înțeles în cele din urmă în afara instanței pentru o sumă care nu a fost făcută publică.

Moartea lui Brandon Lee a alimentat numeroase teorii ale conspirației din cauza faptului că și tatăl său a murit în timpul filmărilor pentru lungmetrajul Enter the Dragon din 1973, cu 30 de ani înainte. Unii au vorbit inclusiv despre „blestemul familiei Lee”.