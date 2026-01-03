Reguli mai stricte pentru turiștii din Bali: autoritățile vor să verifice de câți bani dispun străinii la intrarea în țară

Turiştii străini care vor dori să își petreacă vacanța în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele care vor fi analizate. Începând cu acest an, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile planificate, scrie News.ro, citând Jakarta Globe.

Peste 7 milioane de turiști străini

Bali a înregistrat 7,05 milioane de sosiri de turişti străini pe calea aerului în anul 2025, un record în istoria insulei.

Măsura are ca scop restabilirea ordinii şi a sustenabilităţii într-una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă din lume, potrivit autorităților.

Guvernatorul din Bali, Wayan Koster, a declarat că le va impune vizitatorilor străini să demonstreze că dispun de resurse financiare adecvate, inclusiv o analiză a economiilor din ultimele trei luni, ca parte a cerinţelor de intrare pe insulă.

„Un aspect al turismului de calitate este suma de bani din conturile de economii ale vizitatorilor din ultimele trei luni”, a declarat Koster, în timpul unui eveniment legat de turism din Gianyar.

Autorităţile ar urma să evalueze, de asemenea, cât timp intenţionează turiştii să petreacă pe insulă şi ce activităţi plănuiesc să întreprindă.

„Acest lucru este pentru a ne asigura că totul este sub control. Când călătorim în alte ţări, se aplică verificări similare şi vom implementa aceeaşi abordare, în conformitate cu politicile adoptate în alte părţi”, a adăugat Wayan Koster

Decizia vine pe fondul unor cifre record ale turismului. Bali a înregistrat 7,05 milioane de sosiri de turişti străini pe calea aerului pe parcursul anului 2025. Cifra marchează cel mai ridicat nivel din istoria turismului insulei, sosirile continuând să crească de când pandemia de COVID-19 s-a încheiat.

Dar creşterea a coincis şi cu îngrijorările publice cu privire la o serie de incidente care implică vizitatori străini.

În ultimii ani, Bali a înregistrat cazuri repetate de turişti indisciplinaţi care au perturbat ordinea publică, au încălcat legile şi obiceiurile locale şi au solicitat resursele forţelor de ordine. Iar autorităţile s-au ocupat şi de infracţiuni violente care au implicat străini.

Creatoarea OnlyFans, deportată recent din Bali

Luna trecută, Imigraţia din Bali le-a deportat ​​pe creatoarea OnlyFans şi actriţa de filme pentru adulţi Bonnie Blue pentru utilizarea abuzivă a vizei sale. Autorităţile au declarat că aceasta intenţionase să filmeze un videoclip pentru adulţi pe insulă, o activitate interzisă în temeiul permisului ei de intrare. Poliţia a oprit filmările înainte ca acestea să aibă loc, iar ulterior, ea a fost deportată.

În anul 2022, asociaţiile de afaceri din turism au presat guvernul provincial să redeschidă complet Bali pentru călătorii internaţionali, oferind diverse stimulente şi facilităţi, o mişcare care a contribuit la revitalizarea sectorului, dar a creat şi provocări ce ţin de management, a admis guvernatorul Koster.

„Trebuie să abordăm această problemă şi nu poate fi rezolvată într-o zi sau două. Necesită răbdare”, a spus el.

Guvernul provincial a fost, de asemenea, sub presiune din cauza agravării problemelor de mediu şi de infrastructură, inclusiv gestionarea deşeurilor, congestionarea traficului şi inundaţiile în zonele turistice populare.

Koster a atras atenţia că nu este doar vina creşterii turismului, spunând că reglementările şi guvernanţa slabe au agravat impactul.

În loc să limiteze pur şi simplu numărul de vizitatori, administraţia consideră că o verificare mai strictă şi reguli mai clare vor ajuta la filtrarea comportamentelor problematice, păstrând în acelaşi timp beneficiile economice ale turismului.

Guvernul central nu a stabilit încă un obiectiv naţional pentru sosirile turiştilor în 2026, dar administraţia din Bali a precizat clar că doreşte ca prioritate să aibă calitatea, în faţa volumului.