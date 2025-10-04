Renault pregătește planul „Arrow”. Grupul auto francez urmează să facă mii de concedieri pentru a reduce costurile

Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport, potrivit portalului de știri l’Informe, preluat de AFP și Agerpres.

Botezat „Arrow” (săgeată în limba engleză nr.), acest plan ar urma să se finalizeze prin reducerea cu 15% a numărului de salariați din domeniile funcțiilor suport, inclusiv resurse umane, financiar și marketing, atât la cartierul general de la Boulogne-Billancourt cât și la alte entități din cadrul grupului la nivel mondial (uzine, filiale comerciale, etc.)

Contactat de AFP, grupul Renault a precizat că nu a luat, încă, nicio decizie cu privire la efectivele sale, dar a confirmat că a demarat un proces de analiză.

„În contextul incertitudinilor de pe piața auto și pe fondul unui context extrem de competitiv, confirmăm că luăm în considerare aspecte de simplificare, viteză de execuție și optimizare a costurilor noastre fixe”, a explicat constructorul auto.

La fel ca și concurenții săi, Renault operează pe o piață în criză, rezultată din scăderea vânzărilor în Europa, noile reglementări europene și intensificarea concurenței chineze. Profitul său ajustat a scăzut cu 69% în prima jumătate a anului.

Totuși, grupul Renault se descurcă puțin mai bine decât majoritatea concurenților săi din Europa, principala sa piață. Astfel, vânzările sale sunt în creștere în Uniunea Europeană, cu 5,8% între ianuarie și august 2025, potrivit ACEA.

Comparativ, principalul său concurent pe piața franceză, Stellantis înregistrează o scădere de 9,5% a înmatriculărilor de la începutul anului 2025. Grupul, cu 14 mărci (Citroen, Fiat, Peugeot etc.), va închide temporar mai multe dintre fabricile sale europene, inclusiv trei în Franța, în octombrie.

sursă foto: Dreamstime.com