Riposta Taiwanului pentru Trump după summitul de la Beijing: „Suntem suverani!”

Xi Jinping și Donald Trump, în timpul unei vizite efectuate în China de liderul de la Casa Albă în primul său mandat, FOTO: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Discuțiile recente de la Beijing dintre Xi Jinping și Donald Trump s-au încheiat cu un avertisment dur pentru Taiwan: să nu se aștepte la un „cec în alb” militar din partea SUA. Sâmbătă, guvernul de la Taipei a reacționat, potivit Politico.

Taiwanul „este o națiune democratică suverană și independentă și nu se află subordonată Republicii Populare Chineze”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan într-un comunicat.

Declarația ministerului a venit ca o replică rapidă la adresa președintelui american care, în primul său interviu acordat după vizita în China, pentru Fox News, a spus direct că „nu dorește ca cineva să devină independent”, cu referire la Taiwan.

Întrebat de reporterul postului cel mai apropiat de Casa Albă cum ar trebui să se simtă cetățenii taiwanezi după întâlnirea sa cu Xi, Trump a răspuns că este „neutru” și a adăugat: „Nu vreau să trebuiască să parcurgem 15.200 de kilometri ca să intrăm în război. Nu asta îmi doresc. Vreau ca ei să se calmeze. Vreau ca China să se calmeze”.

Fox News a titrat: „Trump avertizează Taiwanul să nu se aștepte la un cec în alb din partea armatei americane după summitul intens cu Xi”.

În timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre casă, Trump a continuat discuția cu reporterii și a dezvăluit că el și Xi „au discutat mult despre Taiwan”, dar a adăugat că nu crede că există un risc de conflict pe această temă. El a mai mărturisit atunci că Xi l-a întrebat direct dacă Statele Unite ar apăra insula în cazul unui atac, dar că a refuzat să ofere un răspuns.

Deși SUA nu recunosc oficial insula autonomă, Washingtonul a fost criticat dur de Beijing pentru vânzările de arme. Xi Jinping l-a îndemnat direct pe Trump să oprească livrările de armament, reiterând că China consideră Taiwanul parte integrantă a teritoriului său.

Presa de stat chineză a relatat că Xi a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă în relațiile dintre China și SUA”, avertizând că gestionarea incorectă a acesteia poate duce la un conflict direct. Cu toate acestea, Trump a încercat să reducă gravitatea avertismentului, opunându-se oricărei escaladări și insistând că liderul chinez „nu își dorește un război”.

Avertismentul istoricilor este însă mult mai sumbru și a venit înainte ca liderii să se așeze la masă. Pe 13 mai, chiar în prima zi a vizitei președintelui american în China, istoricul Niall Ferguson a spus: „Trump vrea detensionarea. Xi vrea Taiwanul”.

Istoricul a avertizat că discursul lui Xi despre legăturile inseparabile dintre China și insulă seamănă alarmant de mult cu textul scris de Vladimir Putin în 2021, chiar înainte de a invada Ucraina.

La doar câteva zile după plecarea liderului american, Vladimir Putin urmează să ajungă și el în China pentru o vizită de stat de două zile.