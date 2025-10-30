Replica PSD după ce PNL a atacat cu Nordis. „PNL nu a respectat procedura, suntem de acord să votăm proiectul săptămâna viitoare”

Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Ștefan Popa, a recunoscut pentru HotNews că PNL a depus o solicitare pentru ca „proiectul Nordis” să fie introdus pe ordinea de zi.

„Domnul Andronache a cerut suplimentarea ordinii de zi după ce s-a votat ordinea de zi. Procedural, la începutul ședinței comitetului liderilor, se supune la vot ordinea de zi cu punctele cuprinse și atunci se poate suplimenta ordinea de zi. A trecut acel moment, intrasem deja în ordinea de zi, dezbăteam unicul aflat pe ordinea de zi, după care domnul Andronache a spus că vrea suplimentarea ordinii de zi și i-am spus că procedural am trecut de această fază. Nu este nicio problemă, i-am spus că luni poate solicita să introducă pe ordinea de zi a plenului acest punct și nu avem nicio problemă. Nu este o problemă să-l introducem noi luni”, a fost poziția deputatului Popa, pentru HotNews.

El a susținut că proiectul nu are un raport din partea comisiilor din Parlament. Fără acest raport, niciun proiect nu poate să fie votat în plenul Camerei Deputaților, a adăugat Popa.

Inițiativa legislativă privind calitatea în construcții a fost depusă de PSD, dar și de parlamentari de la PNL, în ianuarie 2025. Ea a trecut de Senat, iar Camera Deputaților are votul final.

În scandalul Nordis a fost implicată fosta președintă a Comisiei Juridice, Laura Vicol ( n.r. – membră PSD în 2024). Mai mulți păgubiți au depus plângeri penale pentru că și-au primit locuințele primite. Cazul a fost relatat de Recorder.

Liderii PSD – Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis – au recunoscut la acel moment că au zburat cu avioane private plătite de Nordis, dar toți au susținut că și-au achitat deplasarea.

Fișa proiectului de lege privind calitatea în construcții indică însă că există un raport favorabil primit din partea Comisiei Juridice și din partea Comisiei de Administrație la începutul lunii iunie. Procedural, proiectul poate astfel să fie votat în plenul Camerei Deputaților.

„Nu este vorba de o majoritate cu AUR”

În privința votului din Biroul Permanent privind chemarea lui Ilie Bolojan să dea explicații în Parlament, Popa afirmă că nu a fost „o majoritate cu cei de la AUR”.

„Pur și simplu a fost o solicitare din partea grupului PSD să vină luni, oricum luni era invitat de grupul AUR la ora premierului. Nu a venit răspunsul dacă participă sau nu. Dacă tot era invitat, am zis să dezbatem și această temă care este de interes. Nu este vorba de o majoritate cu AUR, fiecare e liber să voteze cum decide”, a transmis liderului grupului PSD din Camera Deputaților.

PSD își alege la finalul săptămânii viitoare președintele și echipa de conducere. Singurul candidat pentru funcția de președinte este Sorin Grindeanu, actualul lider interimar al partidului.