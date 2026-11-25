„O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre”, a fost mesajul transmis de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, ca reacție la noile afirmații făcute lidera AfD, Alice Weidel, despre românii care „trăiesc în lux” din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Șeful diplomației române a precizat, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, că a discutat miercuri seară, la Berlin, cu reprezentanții comunității românești din Germania.

„O spun direct: respingem instrumentalizarea comunității românești din Germania și încercarea de a inflama societățile noastre. Comunitatea românească este bine integrată, iar românii sunt cetățeni ai Uniunii Europene care muncesc legal, cu o rată de ocupare pe piața muncii din Germania de aproximativ 70%, una dintre cele mai ridicate în rândul cetățenilor UE care trăiesc aici”, a scris Neculăescu.

„Contribuția economică și socială a comunității românești este recunoscută de autoritățile și de angajatorii germani și întărește zi de zi legătura dintre România și Germania”, a adăugat ministrul român de Externe.

Conform acestuia, Ministerul Afacerilor Externerămâne aproape de comunitățile românești, inclusiv de cea din Germania.

„Este mesajul pe care îl transmit în dialogul nostru cu partenerii germani, la Berlin”, a conchis Dan Neculăescu.

Noul atac lansat de lidera AfD la adresa românilor din Germania

Copreședinta partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a susținut, într-un discurs ținut miercuri în Bundestag, că familii întregi din România și Bulgaria „trăiesc în lux” din ajutoarele sociale acordate de statul german.

Declarația a fost făcută în timpul dezbaterilor privind proiectul de buget al Germaniei pentru 2027, în valoare de 560,9 miliarde de euro, la care a participat și cancelarul Friedrich Merz.

Între altele, Weidel a criticat sistemul german de protecție socială și plata ajutoarelor către persoane care locuiesc în afara Germaniei. Ea a susținut că familii întregi din cele două țări beneficiază de ajutoare sociale acordate de statul german și a pus sub semnul întrebării modul în care sunt verificate prestațiile plătite pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, potrivit Agerpres.

„În România și Bulgaria, familii întregi trăiesc în lux din ajutoarele venite din Germania”, a declarat lidera AfD, conform înregistrării video a intervenției sale, publicată pe pagina sa de Facebook, cu subtitrare în limba engleză. Înregistrarea poate fi accesată și pe site-ul Bundestagului.

Weidel a afirmat că plățile pentru alocațiile copiilor din străinătate au crescut de zece ori în câțiva ani, depășind jumătate de miliard de euro anual.

„Dacă acești copii există cu adevărat, nimeni nu știe prea bine”, a susținut aceasta.

Referirile la România și Bulgaria au venit în contextul unui discurs mai amplu în care Alice Weidel a criticat politica de migrație și sistemul de protecție socială din Germania, precum și ajutorul acordat Ucrainei.

Politiciana a afirmat că aproape două treimi dintre beneficiarii prestațiilor sociale au un trecut migrator și a susținut că persoanele care muncesc și plătesc taxe finanțează inclusiv persoane implicate în activități infracționale, membri ai unor clanuri criminale, islamiști și infractori recidiviști.

În intervenția ei, Weidel a invocat și cazul unui atacator identificat de ea drept Abdul, despre care a afirmat că ar fi continuat să primească venituri din sistemul social german în timp ce se afla în detenție în Liban.

Politiciana AfD a criticat guvernul federal pentru ceea ce a descris drept lipsa unor măsuri eficiente de control al migrației și de reducere a cheltuielilor sociale. Ea a susținut că sistemul german de protecție socială este afectat de probleme instituționale care se perpetuează.

În discursul susținut în camerei inferioare a Parlamentului de la Berlin, Alice Weidel a cerut schimbarea politicii de migrație prin ceea ce partidul său numește „remigrare”.

Printre măsurile propuse se numără controale stricte la frontiere, respingerea migranților care intră ilegal în Germania, intensificarea deportărilor, eliminarea stimulentelor financiare pentru migrație și acordarea de ajutoare în natură, în loc de bani, solicitanților de azil.

Weidel a cerut și înăsprirea condițiilor pentru obținerea cetățeniei germane, susținând că naturalizarea ar trebui să fie posibilă cel mai devreme după zece ani și numai în baza unor criterii stricte.

Alice Weidel, copreședinta AfD alături de Tino Chrupalla, a criticat și prioritățile bugetare ale guvernului condus de Friedrich Merz, pe care l-a acuzat că îndatorează Germania și risipește banii publici.

Potrivit presei germane, ea a avertizat că dobânzile la datoria publică și cheltuielile pentru apărare vor pune o presiune tot mai mare asupra contribuabililor, angajaților și pensionarilor, în timp ce industria germană pierde locuri de muncă, iar tot mai multe companii ajung în insolvență.

Weidel a contestat, de asemenea, sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, invocând criticile Curții Federale de Conturi, și a susținut că Germania ar trebui să adopte o altă abordare diplomatică în privința războiului.

Weidel: „Mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”

În urmă cu aproximativ o lună, într-o postare pe X, Alice Weidel susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris lidera AfD, în mesajul ei din 28 octombrie.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.