Replica USR, după ce PSD a decis să nu mai participe la ședințele coaliției 

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a spus, într-un dialog cu HotNews, că dacă PSD își dorește cu adevărat adoptarea cât mai rapidă a măsurilor pentru reducerea cheltuielilor statului atunci ar trebui să participe la ședințele coaliției, nu să le boicoteze: „Instrumentul cel mai potrivit pentru asta este să ne întâlnim și să cădem cât mai repede de acord asupra textului pachetului 2”.

Cristian Seidler spune că după ședința de luni a PSD a înțeles că social-democrații își doresc adoptarea cât mai rapidă a pachetului 2 de măsuri fiscale, care include reducerea cheltuielilor statului.

„Suntem absolut de acord cu chestiunea aceasta. Întrebarea e: tehnic, cum se realizează asta? Pentru că, în mod normal, și din discuțiile anterioare, trebuie să ne așezăm la masă să vedem textul efectiv. Dincolo de niște discuții principiale, care au avut loc deja, trebuie să vedem textul pe masă și să dăm un feedback de tipul: aici lăsăm așa, acolo adăugăm așa, dincolo înlocuim cuvintele acelea cu acelea și prevederile acelea cu acelea”, explică Sidler.

El spune că s-ar putea ajunge la un acord în coaliție asupra pachetului 2 de măsuri „dacă suntem cu toții în jurul mesei”: „Sigur, putem și fiecare să trimitem câte un text și să purtăm discuția prin email. Dar merge mai repede dacă suntem cu toții în același loc”.

Sorin Grindeanu și-a anunțat luni colegii că blochează numirea celor 8 prefecți de la USR

Sorin Grindeanu le-a transmis liderilor PSD luni că până nu se decide în coaliție pachetul de reducere a administrației centrale și eliminarea privilegiilor, partidul nu va mai discuta alte măsuri în coaliție. O măsură așteptată în coaliție este, de exemplu, numirea de prefecți și subprefecți, conform surselor HotNews.

USR, conform înțelegerii din coaliție, trebuia să numească în perioada următoare 8 prefecți sau subprefecți, ceea ce ar fi însemnat ca PSD să cedeze 6 dintre aceste funcții către USR și PNL 2.

Purtătorul de cuvânt al USR susține că în ședințele din coaliție PSD nu a spus că ar avea o problemă cu cele 8 funcții de prefecți care revin USR.

„Nu știu și nu am să fac speculații atâta timp cât e informație pe surse, adică dacă nu spune cineva explicit că asta e problema, atunci nu o să pot presupune că e aceasta vreo problemă pentru că nimeni nu a verbalizat-o nici măcar în întâlnirile de coaliție. Pe de altă parte, pentru transparență totală, USR are în momentul de față 7 persoane în structurile guvernamentale: 4 miniștri, 2 secretari de stat și 1 secretar general adjunct”, a declarat Seidler.

Întrebat dacă consideră că este nevoie de numirea celor 8 prefecți din partea USR, Cristian Seidler a spus că „atâta timp cât ne asumăm răspunderea guvernării cumva proporțional cu ponderile din Parlament, fiecare dintre partenerii din coaliție trebuie să dispună și de instrumentele necesare pentru a lucra ca să ai pe ce să îți asumi răspunderea”.

Cristian Seidler: Guvernul Bolojan nu este Guvernul Ciolacu 3

Pachetul 2 de măsuri fiscale, care include reforma administrației centrale și reforma pensiilor magistraților, va fi aprobat prin asumarea răspunderii guvernului, conform lui Cristian Seidler.

„A fost o discuție chiar în ședințele anterioare de coaliție și a fost unanimitate pentru pachetul 2, care presupune reducerea cheltuielilor statului, soluția să fie asumarea răspunderii”, conform purtătorului de cuvânt al USR.

Întrebat dacă este în acest moment coaliția de guvernare într-un impas, Seidler a spus că cele patru partide plus Minoritățile Naționale și-au asumat prin programul de guvernare să facă anumite lucruri.

„Haideți să le facem, că nu s-a schimbat nimic substanțial față de acum câteva săptămâni. Haideți să o spunem până la capăt: Guvernul Bolojan nu este Guvernul Ciolacu 3, este Guvernul Bolojan”, a concluzionat Cristian Seidler.

Condițiile puse de PSD pentru a mai participa la ședințele coaliției

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că social-democrații au mai multe condiții pentru a reveni la ședințele coaliției, inclusiv „adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor”, problemă ce trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Subiectul ieșirii de la guvernare nu a stat mult pe masa ședinței, conform informațiilor HotNews. După discuțiile pentru pachetul doi de măsuri pe care Guvernul urmează să îl adopte și după ce Sorin Grindeanu a spus că e nevoie de o claritate mai mare asupra viitoarelor măsuri economice, liderii PSD au vorbit și despre alegerile locale care urmează să aibă loc pentru Primăria București.

„Nu se pune problema ieșirii de la guvernare”, spuneau surse din PSD chiar în timpul ședinței, care a început luni la ora 11:00 și s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate.