REPORTAJ. Cum a devenit disfuncțională primăria unei localități din România din cauza luptelor politice / Conflictul dintre primar și consilieri a lăsat 120 de oameni fără niciun venit

Cei care își imaginează că războaiele politice se poartă doar în București se înșală. Comuna Brebu, cu 7.000 de locuitori, din județul Prahova, nu are bugetul aprobat de la începutul anului din cauza neînțelegerilor dintre primarul liberal și majoritatea consilierilor locali, condusă de PSD. Pretextul conflictului, care a lăsat fără venituri cei 31 de angajați ai primăriei, dar și 90 de asistați social și însoțitori din comună, îl reprezintă tribuna noului stadion despre care opoziția spune că e prea scumpă, în timp ce primarul vrea s-o termine și s-o plătească pentru că „deja e semnat contractul”.

„Nici nu mai știu pe unde sunt împrumutat”, povestește un angajat al primăriei care nu și-a mai luat salariul din luna iunie. „Nu mă mai pot descurca cu banii”, se plânge reporterului HotNews și însoțitorul unei persoane cu handicap care, din cauza conflictului dintre consilieri și primar, nu și-a încasat indemnizația de însoțitor de 2000 de lei.

HotNews a mers la Brebu pentru a vorbi cu toate părțile implicate în acest conflict de pe urma căruia au de suferit în principal locuitorii.

Dacă judeci după investiții, sportul pare apreciat în comuna Brebu, din județul Prahova. La câteva sute de metri de sediul primăriei se ridică o sală de sport nou construită, iar lângă aceasta este stadionul comunei, pe care joacă echipa locală AFC Brebu. Pe 5 decembrie, ar fi trebuit să fie inaugurată și noua tribună cu 800 de locuri a stadionului.

Tot ce se poate vedea acum este doar fundația pentru că, din luna martie, nu au mai putut fi alocați bani pentru această investiție, deoarece bugetul anual al comunei nu a fost aprobat. Tribuna ar costa 3,4 milioane de lei, adică în jur de 690.000 euro, potrivit primarului.

Fundația tribunei.

„Comuna asta are o echipă din liga No Name”

În Consiliul Local Brebu există o majoritate formată din șase membri PSD, un membru AUR și un membru al Partidului „România în Acțiune”. Primarul Adrian Ungureanu face parte din PNL, partid care are 7 membri în consiliul local.

Adrian Ungureanu, primarul comunei Brebu

Florin Stăncescu, reprezentantul AUR în Consiliul Local este de părere că „bugetul făcut de primar pe anul 2025 nu este unul pentru comunitate”, după cum a declarat el pentru HotNews.

„Noi am făcut niște amendamente la proiectul de buget atunci când a fost prezentat în Consiliul Local. Noi credem că acesta este un buget făcut pentru imaginea lui. Vă dau un exemplu: a alocat 800 și ceva de mii de euro pentru tribuna stadionului. În condițiile în care comuna asta are o echipă din Liga No Name (n.r.- AFC Brebu joacă în liga a patra)”, spune consilierul local.

În opinia lui Stăncescu, altele ar fi prioritățile comunei, nu tribuna stadionului. „Să dăm bani pentru școala și pentru drumul din satul Pietriceaua. Sau pentru iluminat, apă potabilă. În Pietriceaua, primarul a dus doar conducta principală în sat, dar localnicii tot nu au apă. În martie, au fost făcute vreo 16 amendamente. De atunci primarul vine în Consiliu cu același buget, amendamentele noastre nu există”, mai explică consilierul.

Pentru primarul Adrian Gheorghe Ungureanu, lucrurile se văd însă altfel.

„Avem o bază sportivă pe care am conceput-o eu, cu sală de sport, cu teren de fotbal. La vechea tribună exista riscul să se producă accidente, iar Consiliul Local din mandatul trecut a votat investiția. Contractul pe care l-am încheiat a fost prin licitație, la care au participat opt firme. Am încheiat contractul și au început lucrările. Acum ei (n.r.- actualii consilieri) cer să luăm banii de la tribună și să facem altceva cu ei. Nu se poate. Dacă avem un contract semnat, validat de Consiliul Local, atunci e lege”, a explicat primarul pentru HotNews.

Sala de sport din Brebu

În ceea ce privește repararea școlii din satul Pietriceaua, cum cer consilierii locali, Adrian Ungureanu spune că există o expertiză care propune demolarea clădirii, „aceasta fiind un pericol pentru copii”. Edilul ne arată și documentul unde, într-adevăr, un expert tehnic autorizat propune ca soluție tehnică „demolarea construcției existente și reconstruirea acesteia într-o altă zonă”. Expertul Liviu Slavic mai scrie că această soluție este mai ieftină decât cea prin care s-ar repara școala.

„Am trimis expertiza și la inspectorat, spune primarul, pentru că e pericol pentru copii”, spune primarul.

În ceea ce privește alimentarea cu apă din Pietriceaua, edilul recunoaște că această lucrare este blocată, dat tot din cauza neaprobării bugetului de către consilieri.

„Noi apreciem că suma e enormă pentru o tribună de sport la țară”

Viceprimarul Cătălin Ilioiu, de la PSD, este liderul majorității care se opune primarului din Brebu. Într-un dialog cu HotNews, el ne-a spus că nu cerut rezilierea contractului pentru construirea tribunei, ci doar „temporizarea” acestuia.

Viceprimarul Cătălin Ilioiu. Foto: Facebook

„Suma contractului a fost majorată de la 3,4 milioane la 3,9 milioane de lei, fără TVA, ceea ce noi apreciem ca fiind enorm pentru o tribună de sport la țara și pentru o echipa de fotbal din liga a IV-a. Aproape 60% din banii pentru investiții din 2025 urmau să meargă doar la acest unic obiectiv”, ne-a transmis viceprimarul care spune că ar trebui făcute și alte investiții din acești bani, mai utile, „cum sunt cele din amendamentele noastre.”

Tractor sau autoutilitară?

Conflictul politic din Brebu merge însă și mai departe. Primarul și consilierii locali nu se pun de acord nici măcar asupra achiziției unei mașini pentru deszăpezire. Adrian Ungureanu propune achiziționarea unui tractor cu lamă în valoare de 250.000 de lei, pe când consilierii locali cer achiziționarea unei autoutilitare de 7+1 locuri de 100.000 de euro.

„Primăria are un tractor, e în curtea primăriei. Primarul vrea să-l vândă, ca să cumpere un alt tractor. Noi am venit cu altă propunere, să luăm o autoutilitară, care are șase locuri pentru muncitori, ca să nu plimbăm muncitorii în remorcă când dau cu nisip pentru zăpadă. Adică mi se pare o chestie mult mai civilizată, mult mai sigură”, spune Florin Stăncescu.

În replică, primarul Adrian Gheorghe Ungureanu susține că angajații nu au atribuții să conducă autoduba, plus că dimensiunile sunt prea mari pentru nevoile comunei. „La ce o folosim? Putem băga duba aia mare printre meri?”

„Primarul nu are atribuții de a respinge amendamentele noastre”

Viceprimarul Cătălin Ilioiu susține însă că discuția tractor versus autoutilitară este doar menită să distragă atenția de la problema tribunei stadionului.

„Este tendențioasă, probabil pentru a muta atenția de la adevăratele probleme (cheltuirea a aproape 1 milion de euro, intr-un an, pe o tribuna necesară, dar nu urgentă) și de a ne găsi și nouă o vină, pentru ceva ce ar fi inutil, din punctul său de vedere.

Chiar și așa, primarul nu are atribuții de a analiza și respinge amendamentele noastre, dar dacă am fi putut colabora și negocia bugetul, cu siguranță că dacă se dovedea că nu sunt bani și pentru acest obiectiv, puteam decide renunțarea la el, în detrimentul altor investiții mai urgente”, a transmis viceprimarul.

Oamenii care au cel mai mult de pierdut din conflictul din Brebu

Aceste neînțelegeri au făcut ca începând din luna martie, bugetul Primăriei Brebu să nu fie votat. Astfel, angajații primăriei și asistații sociali nu și-au putut primit banii, iar primăria nu mai poate plăti utilitățile. Primarul Ungureanu susține că a propus în Consiliul Local aprobarea separată a salariilor și a sumelor pentru asistații sociali, dar acest lucru nu a fost posibil.

Tot în primăria condusă de Adrian Ungureanu, am găsit-o pe Elena Al-Niți, inspector superior în compartimentul financiar-contabil, care lucrează de 36 de ani în instituție. Ea este cea care se ocupă de finanțele din Brebu.

„Direcția Generală a Finanțelor Publice ne-a sistat alimentarea cu cote și sume defalcate din bugetul de stat. Până în iunie ne-am descărcat din venituri proprii și doar ce ne-au alocat ei până la 1 aprilie. Începând din iunie nu mai avem bani disponibili în trezorerie, drept pentru care n-am putut să facem plăți la salarii. Pentru luna iunie, am reușit să plătim în septembrie, pentru că atunci am avut încasări de la persoanele juridice mai mari și am putut”, a explicat Elena Al-Niți.

Pe lângă cei 31 de angajați ai Primăriei Brebu care nu și-au primit salariile, începând de la primar, viceprimar și ceilalți angajați, sunt afectate și persoanele care beneficiază de asistență socială. Sunt 90 de beneficiari, asistați social și însoțitori.

„În total asta înseamnă 520.000 de lei pe lună. La această dată avem plăți restante pe lunile iulie, august și septembrie”, spune Elena Al-Niți.

Din cauza acestui blocaj, primăria riscă să intre în insolvență, iar acest lucru se poate întâmpla în luna noiembrie, ne explică inspectorul superior. Înainte de dialogul cu reporterul HotNews, aceasta a fost la ANAF pentru a depune o cerere de amânare pentru datoriile lunii septembrie.

„Dacă blochează conturile, nu mai putem plăti nici măcar utilitățile. Nu poți să stai fără internet, de exemplu la starea civilă: a murit omul și tu nu poți să eliberezi un certificat de deces”, mai explică inspectoarea financiară.

„Eu nu mai știu pe unde sunt împrumutat”

Lângă biroul Elenei Al-Niți este biroul lui Bogdan Lucian Laurențiu, secretar general al Primăriei Brebu. Este direct afectat de blocajul bugetului și spune că deja au început să plece angajați din primărie din cauza lipsei salariilor.

„S-au făcut sesizări la Guvernul României, la Prefect, la partide, la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Finanțelor. Toți se spală pe mâini de problemele locale. Aș fi vrut să înțeleagă și ei (cei din Consiliul Local – n. red.) băi, suntem în octombrie, ne apropiem de sărbători, eu nu mai știu pe unde sunt împrumutat, că am rate la bănci. Câți prieteni să ai ca să te ajute?”

„Angajații din primărie își cam merită soarta”

Consilierii locali nu par însă foarte sensibilizați de faptul că angajații primăriei nu și-au luat salariile de cel puțin trei luni.

„Cu tot respectul pentru ei, își cam merită soarta. Ei spun că noi suntem de vină, dar ei sunteți angajații primăriei, nu ai Consiliului Local. Duceți-vă și întrebați-l pe primar de ce nu vă luați banii”, le transmite angajaților Florin Stăncescu, consilierul de la AUR.

Alături de el, viceprimarul susține că majoritatea din consiliu a avut două inițiative pentru a rezolva plata salariilor restante, dar primarul le-a respins în mod ilegal.

„Deci cei care chiar ne-am zbătut ca acei oameni sa își banii am fost noi, consilierii locali din opoziție, și nu primarul, cum în mod fals afirmă acum”, susține viceprimarul.

Încercarea cu numărul 12

În ziua de 13 octombrie s-a desfășurat a 12-a ședință a Consiliului Local din Brebu pentru aprobarea bugetului. Cu puțin timp înainte de ora 18, sala Centrului Cultural aflat în aceeași curte cu Primăria Brebu a început să se umple cu oameni, angajați ai primăriei și asistați sociali. Toți afectați de blocajul bugetului, toți fără bani.

Primăria și consiliul local din Brebu.

La prezidiul ședinței sunt trei scaune, unul ocupat de primarul Adrian Gheorghe Ungureanu, unul gol, probabil rezervat pentru viceprimar, și celălalt ocupat de secretarul general Bogdan Lucian Laurențiu. Pe părțile sălii sunt două rânduri de mese, una ocupată de consilierii PNL, care fac parte din aceeași formațiune politică cu primarul, iar cealaltă, rezervată pentru opoziție, goală.

Printre cei aflați în sală circulă întrebările „Unde sunt?”, „Oare vin?” Oamenii spun că nu se poate să nu fie prezenți, este „obligația lor”. După câteva minute de așteptat, primarul roagă un angajat să verifice dacă mai este cineva afară care așteaptă să intre. Răspunsul venit ulterior: nu, nu mai este nimeni.

Ședința de consiliu local din 13 octombrie.

Fără prezența majorității, Consiliul Local nu are cvorumul necesar pentru a ține ședința. Înainte de ședință, viceprimarul a transmis pentru HotNews că nu vor participa pentru că primarul nu le-a răspuns la interpelarea formulată cu câteva zile înainte, vineri.

Cu toate că formal, ședința nu s-a ținut, timp de 40 de minute, oamenii prezenți în sala centrului cultural au discutat cu primarul despre situația bugetului.

„Vreau să vă amintesc că această situație nu mi se datorează mie și nici secretarului general sau contabilei, și nici celor de la PNL”, spune primarul. Acesta reia în fața celor prezenți odiseea bugetului, începând cu luna martie. Edilul susține că cei din opoziție nu au venit să negocieze. Spune că situația va bloca cu totul comuna, în special iarna, pentru că nu s-au făcut contracte pentru deszăpezire, iar cele două centrale ale școlii nu mai funcționează. În plus, nici motorina autobuzelor care transportă copii nu mai poate fi achitată.

Oamenii din sală sunt revoltați, întreabă dacă consilierii majorității pot fi sancționați pentru că nu se prezintă. Asistații sociali spun că nu mai au bani de medicamente, toți cei afectați se plâng că vine iarna și nu vor avea bani pentru încălzire.

„Eu nu mă mai pot descurca”

Printre cei prezenți în sală se află și Liliana, o localnică din Brebu care își îngrijește fratele paralizat. Aceasta spune că fără ajutorul primit, este nevoită să-și cheltuiască toată pensia pentru îngrijirea fratelui, iar asta înseamnă că nu mai poate să-și achite necesitățile.

„Fratele meu este paralizat de aproape patru ani, doar mâna dreaptă o mai folosește. Ajutorul era foarte bun. Fratele meu este singur, și eu sunt singură, pentru că soțul meu a decedat. La fratele meu înseamnă trei-patru pamperși pe zi, sunt multe medicamente. Erau 2000 și ceva de lei care ajutau. Cu asta mă descurcam. Aceasta este a patra lună în care nu vedem niciun ban. Eu nu mă mai pot descurca, e foarte mult. Dacă eu pun pensia mea, înseamnă că nu mai pot să plătesc nimic”, a declarat, pentru HotNews, Liliana.

La finalul întâlnirii, primarul a mulțumit pentru prezență. În scurt timp, sala s-a golit, iar oamenii s-au pierdut prin parcul din fața primăriei. Nu este foarte clar când va fi următoarea ședință a Consiliului Local și dacă atunci se va ajunge la un consens.