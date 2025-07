REPORTAJ. Un liceu de lângă Dunăre scoate în fiecare an agricultori calificați: „Nu vă uitați că sunt în rochie, merg pe câmp și muncesc toată vara. Îmi place” / În unele cazuri, salariile pot ajunge la 10.000 lei pe lună

La aproape 160 de kilometri de București, la Liceul nr 1 din comuna Borcea, județul Călărași, 50 de elevi își iau anual diplome de absolvire de profesională sau de liceu. Cu ele își găsesc repede un loc de muncă la fermele agricole care prosperă în zonă, scrie site-ul de educație Școala 9.

„Nu vă uitați că sunt în rochie, merg pe câmp și muncesc toată vara. Am fost la spicuit, la orice muncă. Îmi place”, spune Alina Zaharia, elevă în clasa a zecea la Liceul nr. 1 din Borcea, singurul din comună. E îmbrăcată într-o rochie albă cu flori albastre strânsă în talie, părul îi cade negru peste umeri, are un machiaj perfect. Vorbim pe holurile tăcute ale școlii. Se simte vacanța în aer.

La anul, când o să termine clasa a XI-a, se va înscrie la liceu (elevii de la profesională termină în clasa a XI-a și nu mai dau Bacul, n.r.), căci vrea să dea bacalaureatul, pe care o să-l și ia „că sunt fată deșteaptă”. Majoritatea colegilor ei își vor lua diploma de absolvire și se vor angaja. Firmele din Borcea, specializate în agricultură, adică fix profilul liceului, abia îi așteaptă.

„Vă spun sincer, inițial nu voiam să vin la acest liceu. Eu sunt de aici din sat și ai mei m-au încurajat să vin că este un liceu bun. Am zis că încerc. Am venit în primul an, mi-a plăcut foarte mult, m-am transferat la Călărași și nu mi-a plăcut, m-am întors aici și simt că aici mă regăsesc”, spune tânăra. Are planul gata: după Bac o să-și facă o afacere. „În agricultură e foarte bine, te formează și îți poți face o fermă a ta, în curte îți poți face un solar și să-ți scoți banii tăi, sunt multe lucruri.”

Ochii i-au fost deschiși aici la liceu, spune ea, profesorii ei i-au arătat câte oportunități sunt dacă înveți și te ții de treabă. „Chit că sunt așa aranjată, mie îmi place în agricultură foarte mult!”, mai trage o linie sub prejudecata de care se tot lovește, că eleganța n-are legătură cu munca la câmp.

Salariu de 10.000 de lei net pe lună

Tudor Ciurean, colegul ei de clasă, se gândește serios să-și ia carnetul de tractorist. Nu vrea să dea examenul de maturitate, are alte planuri. „Aș vrea să dau întâi B-ul și apoi există opțiuni în agricultură. Mecanica e ușoară, m-am descurcat anul trecut, pe semănători, pe tractoare. Am avut Porțile deschise și ne-am urcat în tractor. Mi-a plăcut”, spune tânărul. N-a vrut să facă naveta la oraș. Să intre la liceul din sat a fost cea mai intuitivă alegere, mai ales că mai are patru frați acasă. Ar fi fost prea mare efortul pentru familia sa.

Pentru Tudor însă, tânărul solid, învățat cu munca grea în gospodărie, care vorbește cu voce joasă, timidă, s-a întâlnit cererea cu oferta. Dacă o să ajungă un tractorist bun, Tudor o să poată avea un salariu triplu decât un profesor debutant. „Poate să ajungă la 10.000 de lei net pe lună. Iar un tehnician în agricultură are vreo 5.000 de lei net. Trebuie doar să vrei. Avem un absolvent care a ajuns șef de fermă!”, face reclamă profesoara de agricultură Monica Dițiu.

